Российская делегация МАП покидает Тбилиси после провокации радикалов 

Тбилиси, 20 июня. Делегация Межпарламентской ассамблеи православия покидает Тбилиси, сообщил президент МАП, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Гаврилов сообщил «Интерфаксу», что российская делегация покидает столицу Грузии. Он уточнил, что делегация завершила свою работу и обсудила «все основные запланированные вопросы». Россиян сопровождают провожают официальные лица, а также сопровождают сотрудники службы безопасности.

Работа МАП будет продолжена на другой площадке, заявил ранее в беседе с «Царьградом» депутат Николай Земцов, который присутствовал в ходе провокаций в Тбилиси. Теперь же российские представители в спешном порядке эвакуируются из отеля, поскольку к зданию движется огромная толпа.

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил ранее, что Россия возмущена действиями радикалов Грузии, сорвавших работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. При этом, как сообщает RT, он отметил, что Россия намерена продолжать линию на нормализацию отношений с Грузией.

В 26-й сессии МАП в Тбилиси участвовали делегаты из России, в том числе президент ассамблеи Сергей Гаврилов. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. После этого они покинули зал и заседание прервалось.

В этот момент здание парламента захватили радикалы. Гаврилов заявил, что радикалы облили его водой и пытались отобрать документы.

В центре Тбилиси начался митинг. Активисты требовали отъезда российской делегации и забросали яйцами и бутылками здание гостиницы Radisson в Тбилиси, в котором находились представители РФ.

Отметим, на данный момент между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны по инициативе Тбилиси в 2008 году. После этого диалог между Москвой и Тбилиси поддерживается только в рамках Женевских дискуссий.