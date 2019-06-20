Путин: Частные охранные компании из России тоже вносят вклад в борьбу с терроризмом в Сирии

Российские частные охранные компании на территории Сирии внесли свой вклад в борьбу с терроризмом и, в частности, с международной террористической организацией ИГИЛ1 (запрещена в РФ), заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там [в Сирии] действительно присутствуют, — сказал Путин. — Но это не российское государство, они не являются участниками боевых действий, к сожалению, или к счастью».

Президент отметил, что при участии этих компаний в Сирии решаются вопросы экономического характера, связанные с добычей нефти, с освоением месторождений и так далее.

«Конечно, мы признаем, что, даже решая эти, как раньше говорили, народнохозяйственные задачи, люди рискуют жизнью. Это тоже их вклад в борьбу с терроризмом», — подчеркнул Путин, добавив, что «это не российское государство, не российская армия».

Работа в таком неспокойном месте, как Сирия, в том числе по охране месторождений и предприятий, это безусловно борьба с терроризмом, и очень хорошо, что людям, которые этим занимаются, уделяется внимание в том числе на столь высоком уровне, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт, Борис Рожин (Colonel Cassad).

«Эти охранные предприятия [в которых работают россияне] де факто есть, и это ни для кого ни секрет, — отметил эксперт. — Эти структуры предоставляют услуги по охране различных объектов в зонах конфликтов или людей, которые находятся на борту судов, следующих в опасных [с точки зрения пиратства] водах. Есть такие компании и в Сирии, там они заняты в том числе на охране месторождений».

По словам эксперта, сотрудники этих предприятий принимают активное участие в борьбе с терроризмом, защищая важные объекты от нападения боевиков ИГИЛ («Исламское государство1, запрещено в РФ. — Прим ФАН).

«Это структуры, сотрудники которых занимаются охраной объектов газо- нефтедобычи и нефтепереработки в Сирии, внося тем самым значительный вклад в борьбу с терроризмом, — отметил Рожин. — Эти люди зачастую решают задачи, которые не могут решить местные силы — сирийское ополчение или иранские добровольцы».

По словам собеседника ФАН, тот факт, что о россиянах, работающих в непростых условиях в Сирии, было упомянуто на столь высоком уровне, его очень радует.

«Хотелось бы, чтобы об этих людях не забывали — это наши граждане, которые рискуют жизнью, и я всячески приветствую, что о них говорят открыто», — подчеркнул Борис Рожин.

Напомним, ранее ФАН сообщало, что нефтяные запасы Сирии были среди главных объектов нападения со стороны боевиков ИГИЛ: террористы воровали нефть и нелегально продавали ее в том числе на Запад, покупая на эти деньги вооружения и вербуя сторонников. После потери большей части месторождений в результате действий сирийской армии пои поддержке ВКС РФ, террористы потеряли основные источники дохода. Поэтому именно охранные структуры, обеспечивающие безопасность сирийских нефтяных месторождений, не дают террористам снова захватить их и поднять голову, отмечают эксперты.

То, что президент отдельно подчеркнул, что эти компании «не российское государство» — совершенно оправдано, отмечают собеседники ФАН: естественно, это не какая-то государственная структура и уж конечно эти компании не имеют никакого отношения к вооруженным силам РФ. Поэтому ждать каких-то официальных комментариев на этот счет было бы по меньшей мере странно, отмечают эксперты.

1 Организация запрещена на территории РФ.