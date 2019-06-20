Выборы важнее детей: Соболь опоздала на заседание суда по своей жалобе на приостановку коллективного иска

«Юрист» так называемого ФБК Любовь Соболь в рамках избирательной кампании продолжает строить из себя «поборницу справедливости» и поднимает шум вокруг законно приостановленных судебных процессов, связанных с заболеваниями детей в Москве. Но при этом опаздывает на судебные заседания, проявляя наплевательское отношение к защищаемым ею родителям и детям.

Московский городской суд назначил на 9 часов 30 минут утра 20 июня рассмотрение частной жалобы на определение Мещанского суда от 15 апреля 2019 года по коллективному иску, поданному Соболь в интересах пострадавших детей во время зимних заболеваний в столице. Согласно ранее опубликованному определению, иск юриста «ФБК» был законно приостановлен в соответствии с ГПК до окончания официального расследования, которое ведется Следственным комитетом по тем же событиям. Сама Соболь не признает решение суда законным.

Отметим, что «юрист» ФБК не пришла на сегодняшнее заседание к назначенному времени и объяснила это своей ночной работой в избирательном штабе.

Однако нюанс с опозданием можно объяснить иначе. Соболь интересны судебные слушания лишь с одной целью — пиар в рамках собственной предвыборной кампании. Чем больше судов и шума, тем больше возможностей укрепить свой хлипкий образ «борца за справедливость» и набрать так нужных ей политических очков. К пострадавшим детям и их родителям она проявила наплевательское отношение, ведь у нее «в штабе работа кипит».

Это подтверждается сегодняшним решением Мосгорсуда, который перенес слушание на 22 июля, запросив сведения о ходе следствия по событиям с зимними заболеваниями. Таким образом, суд еще раз обратил внимание Соболь, что судебный процесс не может быть начат, пока по тому же делу и тем же основаниям ведется уголовное, административное или иное гражданское производство. Соболь, как юрист должна это знать, однако сознательно игнорирует и популистски заявляет, что решения о приостановке незаконны.

Напомним, заболевания в Москве «юрист» ФБК использовала в качестве политического проекта для своей избирательной кампании и шантажа петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Соболь и Навальный потребовали 300 миллионов рублей у бизнесмена за прекращение искусственно раздутой информационной травли. Предприниматель решительно отказал. Публикуя фейковые «расследования» с недостоверными данными, сторонница Навального пытается создать себе лояльную электоральную базу для выдвижения на пост депутата в Мосгордуму.

В рамках своей «правозащитной» деятельности Соболь направляла в Мещанский суд два коллективных иска в защиту пострадавших детей. Однако оба дела были законно приостановлены из-за ведущегося уголовного следствия. А первый коллективный иск и вовсе развалился из-за потери доверия к «юристу» ФБК со стороны родителей.