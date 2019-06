Опубликован клип на ранее неизданную версию песни Фредди Меркьюри

Москва, 20 июня. Американская звукозаписывающая компания Universal Music опубликовала клип на неизданную ранее версию песни Фредди Меркьюри Time Waits For No One.

Видеоклип был опубликован в видеохостинге YouTube. Песня и клип были записаны в 1986 году, за пять лет до ухода из жизни Фредди Меркьюри. Ранее эта запись нигде не издавалась. Композиция Time Waits For No One была записана в 1986 году при участии продюсера Дэйва Кларка, который также являлся близким другом Фредди Меркьюри.

Данная запись была сделана во время репетиции и считалась утерянной, однако несколько лет назад Кларку удалось ее найти.

«Когда мы только начали ее записывать, я приехал на Abbey Road (студия звукозаписи в Лондоне — Прим. ФАН), и мы прошлись по ней вместе с Фредди под пианино. У меня тогда мурашки по коже побежали. Это было что-то», — рассказал Кларк.

В песне звучат только вокал Фредди Меркьюри и клавишные. Фортепианная партия была переписана, а оригинальная дорожка с записью вокала Фредди Меркьюри была сохранена. По словам Кларка, новая версия тоже вызвает у него мурашки, так как в ней сохранилось «волшебное исполнение» легендарного Меркьюри .

Фредди Меркьюри являлся лидером британской группы Queen, которой принадлежат хиты We Are The Champions, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody и многие другие. Фредди Меркьюри скончался от СПИДа 24 ноября 1991 года. В 2002 году Меркьюри занял 58-ую позицию в списке «100 величайших британцев». В 2008 году американский журнал Rolling Stone поставил Фредди на 18-е место среди «100 лучших певцов всех времен и народов».