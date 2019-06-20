Донбасс сегодня: командир ВСУ расстрелял своих солдат, Киев саботирует мирные инициативы

Донбасс, 20 июня. Донецк проинформировал об итогах встречи в Минске. Оборудование в детской больнице повреждено украинскими снарядами. ВСУ глушат беспилотники ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) информирует общественность о нарушениях, допущенных силовыми органами Украины за предыдущие сутки.

Всего было зафиксировано 20 нарушений — 17 в ДНР и три в ЛНР. Удары артиллерии слышали жители Донецка и Докучаевска, Васильевки, Белой Каменки, поселков Доломитное, Лозовое, Ленинское, Дзержинское, Калиново, Логвиново, Лозовое.

Наиболее сильному обстрелу 19 июня подвергся центр Петровского района в Донецке. Напомним, что, помимо жилого сектора, повреждения были нанесены гражданской инфраструктуре. В детской городской больнице №4 и плавательном бассейне «Петровский» боевые снаряды повредили фасады зданий. В больнице нанесен ущерб оборудованию стоимостью более миллиона рублей.

Традиционно для последних недель украинские вооруженные формирования применили тяжелую артиллерию, минометы, гранатометы, снайперские винтовки, стрелковое крупнокалиберное и обычное оружие.

В Донецке проинформировали об итогах минских переговоров

Учитывая усилившиеся обстрелы территорий республик армией Киева, представительства республик в СЦКК направили в ОБСЕ проект заявления контактной группы о желании и возможности соблюдать прекращение огня в связи с наступлением летних и осенних сельскохозяйственных работ. Проект учитывал применение дополнительных мер контроля за перемирием.

В Донецке заявляют, что в краткий период между последними двумя встречами Совместный центр зафиксировал 232 нарушения огня армией Украины. С 5 по 9 июня ВСУ нанесли повреждения 25 объектам инфраструктуры и 78 частным домостроениям, три из которых разрушены. Ранения получили шесть мирных граждан.

Однако, несмотря на заявленные инициативы, лица, представляющие Украину, отказались рассматривать предложения республик. Официальный представитель ДНР в СЦКК Алексей Никаноров сообщил, что донецкие участники переговорного процесса готовы работать над компромиссными вариантами с целью стабилизации военной обстановки.

Борьба ВС Украины с беспилотниками ОБСЕ продолжается

На заседании в Минске участники группы из Донецка обратили внимание присутствующих на то, что военнослужащие Украины продолжают препятствовать наблюдателям ОБСЕ фиксировать размещение Киевом запрещенной техники. Сославшись на отчеты миссии, они напомнили, что в период с 5 по 19 июня беспилотники (БПЛА) ОБСЕ глушились средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 10 раз.

В ЛНР силовики 25-й бригады ВСУ очередной раз применили РЭБ для глушения БПЛА специальной мониторинговой миссии, запущенного в работу в районе Станицы Луганской. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции (УНМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Командир взвода ранил трех подчиненных из автомата

Управлению народной милиции ЛНР стала доступна информация о том, что 17 июня трое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались выйти со своих боевых позиций, но были расстреляны командиром взвода, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После полученных ранений бойцов армии доставили в больницу. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Причина ранений тщательно скрывается от командования оперативно-тактический группировки «Север» и штаба Операции объединенных сил, добавил он.