Расчеты С-300 приведены в боевую готовность в Хакасии

Абакан, 21 июня. 24-я зенитная ракетная бригада 14 армии ВВС и ПВО приняла участие в масштабных учениях. Этим летом в традиционных маневрах Центрального военного округа задействован весь личный состав Поволжья, Урала и Сибири. На страже Хакасии и Красноярского края бригада стоит с июля 2017 года, на ее вооружении находятся зенитно-ракетные комплексы С-300 ПС.

«Дивизион! Готовность номер один!» — раздался голос дневального.

От утренней тишины в казармах не осталось и следа. По боевой тревоге 24-я зенитная ракетная бригада 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа выстроилась за инструктажем и оружием.

На ходу застегивая ремни каски, с автоматом Калашникова в руках бойцы выбегают из казарм. Половина из них — призывники. Капли пота на лбу, тяжелое обмундирование... Для этих парней сейчас важно одно: наша армия засекла «противника».

За шесть минут пусковые установки зенитно-ракетных систем С-300 ПС разворачиваются в боевое положение. Дивизион выезжает на позиции за 30 километров от военной части.

Детище концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» способно уничтожать перспективные средства воздушного нападения, которые состоят на вооружении всех стран мира.

Пока железные красавцы заступают на боевое дежурство на просторах абаканской степи и готовятся отразить удар, военная часть взбудоражена сиреной: включился радиолокатор. Он обнаруживает летательные аппараты в радиусе 360 градусов на расстоянии 300 км.

На командном пункте зенитно-ракетного дивизиона боевой расчет ищет, сопровождает и уничтожает все типы летательных аппаратов, баллистических крылатых ракет вероятного противника.

«На юго-западном, юго-восточном направлении цель обнаружена», — передают по рации.

В кабине командного пункта военные всматриваются в индикатор кругового обзора. От напряжения воздух сжался настолько, что его, кажется, можно потрогать. Счет идет на секунды — неприятель готов нанести удар в любой момент. Его нужно вычислить прежде, чем он обнаружит наши позиции.

«1103 уничтожить», — раздается команда по рации. «Есть пуск первой», — отвечает военный.

Нервы у военных на пределе: хоть и учения, работа идет по-настоящему. За спиной — Хакасия и стратегически важные объекты страны, в том числе самая мощная в России Саяно-Шушенская гидроэлектростанция.

«Ракетный дивизион совместно с командным пунктом отрабатывали налет по имитированным целям с имитированными пусками ракет. Задача выполнена на 100%. Три цели уничтожены», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей командир группы зенитно-ракетного дивизиона, подполковник Артем Горшков. — Сейчас небо чистое!»

Кульминация позади, командиры анализируют результаты.

«Очень приятно, когда слышишь звук ракеты, которая стартует из пусковой установки. Знаешь, что цель будет поражена в любом случае! Уверенность на все 200%», — поделился эмоциями с корреспондентом ФАН командир второго зенитно-ракетного дивизиона Алексей Дунец.

По мнению капитана, сегодня бригада отработала на «четверку» — не обошлось без технических ошибок при управлении подразделением.

«Выход подразделения на место сбора батарей, построение колонны, там незначительные ошибки. Передислокация в новый позиционный район, где сейчас мы находимся, в поле, и занятие боевой позиции. Подразделение отработало хорошо, я считаю. К более высокой оценке будем стремиться дальше», — отметил Алексей Дунец.

Этим летом подобные маневры под Абаканом будут проходить каждую неделю. Всего во время учений в войсках ЦВО пройдет более трех с половиной тысяч мероприятий боевой подготовки.