Курс доллара впервые с августа 2018 опустился до 63 рублей

Москва, 20 июня. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился до отметки менее 63 рублей, опустившись до минимума впервые с августа прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по состоянию на 18.47 по времени Москвы, курс американской валюты опустился на 1,31%, до 62,95 рубля. Последний раз такой минимум был зафиксирован летом 2018 года.

При этом курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,83% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70,98 рубля. В последний раз официальная валюта стран «еврозоны» находилась на отметке ниже 71 рубля 6 апреля прошлого года.

Как отметили эксперты, российская национальная валюта укрепляется на фоне роста цены нефти. По их данным, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 4,22% и составила 64,43 доллара за баррель.

При этом официальный курс евро, установленный Центральным банком России на 21 июня, снизился до 71,55 рубля, передает телеканал «360». Доллару упал до 63,39 рубля

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денежных средств с помощью установленных на банкоматах скиммеров.

Как сообщил накануне Bloomberg, третий человек в мире стал обладателем капитала в размере 100 миллиардов долларов. Им является президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно.