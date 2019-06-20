О чем рассказал президент: прямая линия с Владимиром Путиным в цитатах

Президент России Владимир Путин в ходе семнадцатой по счету прямой линии, которая длилась в этом году 4 часа 17 минут, ответил на 81 вопрос. Глава государства коснулся многих актуальных тем: о нацпроектах, о доступности детских садов, о зарплатах, о смягчении антинаркотического законодательства, об отношениях с США и Украиной и так далее.

Некоторые из важных тем, которые попали в поле зрения президента, в цитатах, которые собрало Федеральное агентство новостей.

Нацпроекты

«Мы должны поставить экономику на новые рельсы, — заявил президент. — Министры персонально отвечают за свои направления».

Доходы населения

«Несколько лет назад доходы населения упали из-за экономических шоков: не только санкций, но и падения цен на сырье, — напомнил Путин. — Сегодня принимаются меры, чтобы повысить зарплаты, и средние показатели доходов растут».

Медицина

«В этой сфере много проблем, главная из которых — доступность медицинской помощи, нехватка специалистов и дефицит лекарств», — сказал Путин.

Чтобы решить эти проблемы, будут строиться новые и ремонтироваться старые фельдшерско-акушерские пункты, зарплаты врачей в целом по стране растут, отметил российский лидер.

«Говорят, не хватает льготных лекарств, но деньги выделены, их просто не умеют грамотно тратить», — подчеркнул глава государства.

Проблема мусора

«Мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов, — рассказал Путин. — Это проблема, которая усугубляется тем, что наше общество превратилось в общество потребления. Появились новые упаковки — кроме бумаги и картона появилось много пластика».

По его словам, никто не хочет мусорных свалок рядом со своим домом, значит, мусор надо вывозить.

Санкции

Санкции гораздо сильнее ударили по Европе, чем по России, сказал Путин.

«Россия от санкций недополучила 50 миллиардов долларов, а Евросоюз — 240 миллиардов», — заявил лидер РФ.

По словам президента, Россия готова работать, если все партнеры будут придерживаться общих правил игры, а не пытаться давить на крупных игроков рынка, как, например, США поступают в отношении Китая.

Донбасс

Путин:

«Нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупируем, — это полная чушь».

«Банда» и 1990-е

Отвечая на вопрос: «Куда нас ведет банда патриотов из «Единой России»?», Путин отметил, что эта партия берет на себя ответственность за происходящее, пытается улучшить жизнь людей.

«Не хочу называть «бандой» людей, которые руководили Россией в 1990-е, но они развалили социальную сферу, оборонку, армию, фактически началась гражданская война на Кавказе, в результате — Россия чуть не утратила суверенитет. Кто-то должен нести за это ответственность», — сказал президент.

Кудрин и Глазьев

Отвечая на вопрос, до каких пор у нас экономикой будут рулить люди из 90-х, Путин сказал:

«Экономистов из 90-х у нас не осталось, разве только Алексей Кудрин, да и тот уже перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева».

Залог вместо ареста

«Можно ли чаще использовать залог? — отметил президент, говоря о уголовных делах предпринимателей. — Можно и даже нужно! Но полностью исключить арест нельзя. Ведь если богатый человек будет бесконечно откупаться, обычные люди подумают, что богатым все можно».

Наркотики и дело Голунова

Либерализация статьи 228 УК о распространении наркотиков недопустима, считает президент.

«Угроза для страны очень велика. Надо только жестче контролировать действия правоохранительных органов. В случае с этим журналистом [Иваном Голуновым] надо найти всех виновных», — подчеркнул глава государства.

Наказания за оскорбление госсимволов и фейки

«Критика власти должна быть свободной — люди имеют на это право, — заявил Путин. — Закон о другом: об оскорблении символов государства — чтобы не глумились над флагом или гербом. Фейковые новости — это целенаправленное распространение заведомо ложной информации. Надо посмотреть правоприменительную практику и решить, нужно ли ужесточить ответственность».

Суверенный Рунет

«Этот закон не про ограничения в Интернете. Большинство серверов находятся за границей, а что, если их отключат? Нам необходимо обеспечить надежную работу Рунета. Никаких ограничений — только суверенность», — подчеркнул Путин.

О президенте Украины Владимире Зеленском

«Он талантливый человек, — сказал Путин о Зеленском. — Я помню его выступления в КВНе, было смешно. Но то, что сейчас, — это не комедия, а трагедия. Надо решать проблемы».

Отношения с США

«Если Америка проявит интерес, мы всегда готовы к диалогу, — сказал Путин. — Президенту [США Дональду Трампу] просто не дают сделать какие-то шаги, даже если он хочет. В США истеблишмент спекулирует на отношениях с Россией».

Российское оружие

«Хочешь мира — готовься к войне, — напомнил известную пословицу президент РФ — Наше оружие не имеет аналогов в мире, и это повод для гордости».

Короткие ответы президента