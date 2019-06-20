Руководство похвалило пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты

Калининград, 20 июня. Руководство калининградских спасателей поблагодарило за смелость сотрудника, задавшего вопрос Владимиру Путину о низких зарплатах.

В четверг в рамках прямой линии с Владимиром Путину к президенту обратился Станислав Таукачикас — пожарный из Калининградской области. Он рассказал, что его зарплата составляет 16 тысяч рублей в месяц.

Путин отметил, что в МЧС сложилась не лучшая ситуация, когда существует большой разрыв в зарплатах между «людьми в погонах» и гражданскими служащими. По словам главы государства, решение по этой проблеме уже принято: министерству выделено 4,3 миллиарда рублей. Это позволит повысить заработные платы сотрудникам в среднем до 24 тысяч рублей. В следующем году будет выделено еще восемь миллиардов рублей двумя траншами, чтобы поднять зарплату до 32 тысяч рублей.

После завершения программы Таукачикас рассказал Telegram-каналу Life Shot, что ему позвонил начальник главного управления «и даже отблагодарил». Пожарный отметил, что «сам в шоке», поскольку ему пообещали возможное поощрение.

«Начальник главного управления сказал: «Не бойся, я тебя не уволю, ты правильно сделал, такой поступок, не все бы решились!» — рассказал пожарный.

В четверг состоялась 17-я по счету прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году поступило более 1,5 миллиона запросов. Программа длилась 4 часа 16 минут. За это время российский лидер успел ответить на 81 вопрос. Завершая разговор с россиянами, он поблагодарил за все заданные вопросы и поступившие обращения.