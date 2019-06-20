Главу отделения МВД по борьбе с наркотиками арестовали в Подмосковье

Москва, 20 июня. Бывший начальник отдела полиции Московской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков арестован по решению суда. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Полицейский подозревается в превышении полномочий с применением насилия, фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый приказал трем подчиненным сфальсифицировали материалы в расследовании о незаконном обороте наркотиков, фигурантом которого стал местный житель.

«Кроме этого, обвиняемый сам лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему психотропные вещества – амфетамин», — говорится в сообщении.

Трое подчиненных бывшего начальника отдела полиции Московской области тоже оказались на скамье подсудимых и в настоящее время находятся под арестом. В их квартирах и кабинетах уже проведены обыски, а свидетели допрошены.

Отметим, что главный фигурант сфальсифицированного полицейскими дела был арестован на 11 месяцев, однако в конечном итоге суд оправдал его, не найдя состава преступления.

В четверг состоялась прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой, в частности, был поднят вопрос превышения полномочий со стороны полиции. Глава государства назвал недопустимой ситуацию, при которой граждан сажают в тюрьму «ради галок» и призвал установить более строгий контроль за деятельностью правоохранительных органов в сфере незаконного оборота наркотиков.