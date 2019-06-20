Украинским радикалам не удалось сорвать работу Межпарламентской ассамблеи православия

Провокация членов украинской делегации получила единогласное осуждение Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей Сергей Гаврилов, глава делегации РФ в Грузии, глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Мы обсудили все текущие вопросы и после этого осудили деятельность депутата Верховной рады Украины Виктора Еленского за то, что он прибыл на заседание, но на самом деле ушел из Ассамблеи и участвовал в организации беспорядков, митингов против православных депутатов», — рассказал Гаврилов.

Украинским провокаторам не удалось нарушить деятельность проходящего в столице Грузии заседания Ассамблеи, все запланированные вопросы были обсуждены, сообщили в МАП.

«Несмотря на митинги и угрозы физической расправы, при полном кворуме мы завершили рассмотрение всех вопросов, включая финансовый отчет и основные направления деятельности, — отметил глава российской делегации. — Как президент, который вел заседание, я поблагодарил всех делегатов, которые выразили с нами солидарность, которые поддержали нас — от Иордании до Белоруссии, от Балкан до Средней Азии и Закавказья».

Тем не менее украинские и грузинские радикалы предприняли попытку захвата здания грузинского парламента, где находились депутаты Межпарламентской ассамблеи православия, а затем атаковали и российскую делегацию.

По словам Гаврилова, после того как радикалы захватили здание парламента и делегаты были вынуждены его покинуть, Еленский перешел к демонстрантам и начал заниматься подстрекательством к митингам, дискредитацией православия и вообще православных депутатов.

«Мы осудили его деятельность и вывели его из зала. И на выходе из отеля на встрече с журналистами на меня было совершено физическое нападение: толпа рванулась, просто не хватило полицейских, и произошло физическое столкновение, — сказал Гаврилов в интервью ФАН. — К счастью, ситуация успокоилась и сейчас все стабильно».

На сроки визита российской делегации в Грузию акция украинских радикалов в парламенте не повлияет, отметили в МАП.

Межпарламентская ассамблея православия является межпарламентским органом и была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента. Наряду с Грецией лидирующая роль в Ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира организации расположена в Афинах.

В ее работе принимают участие делегации законодательных органов 25 стран, в том числе Грузии, Армении, России, США, Польши, Украины, Иордании.