Трамп назвал уничтожение Ираном беспилотника США «очень большой ошибкой»

Вашингтон, 20 июня. Президент США Дональд Трамп назвал «большой ошибкой» уничтожение Ираном американского разведывательного беспилотника Global Hawk.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива. По данным КСИР, американский БПЛА был уничтожен ракетой после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

Позднее Центральное командование вооруженных сил США назвало данный инцидент «неспровоцированной атакой». В ведомстве отметили, что Иран «атаковал беспилотник в международном воздушном пространстве» над Ормузским проливом.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку», уничтожив американский беспилотник.

«Иран совершил очень большую ошибку», — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

По данным американских СМИ, в ближайшее время в Белом доме состоится экстренное совещание, в ходе которого будет обсуждаться ответ на действия Ирана.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Вашингтоном и Тегераном существенно обострились. Власти США ввели санкционные меры, которые направлены против ключевых сфер экономики Ирана. При этом Вашингтон продолжает усиливать санкционное давление. В Белом доме отмечают, что США пытаются добиться «изменения поведения» Ирана. Кроме того, США внесли КСИР в список террористических организаций. В свою очередь власти Ирана признали Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством-спонсором терроризма».