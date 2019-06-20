Соболь опять позорно сбежала от журналистов из-за неудобных вопросов о бюджете избирательной кампании

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь после встречи с избирателями в «Центре сбора подписей» использовала, вероятно, подставного журналиста для политической пропаганды среди избирателей и, выкрикивая оскорбления, убежала от неудобных вопросов журналистов телеканала «Царьград». Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

В «Центре сбора подписей», организованном ФБК 19 июня прошла встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы со своими избирателями. На мероприятии, которое вел известный мошенник Леонид Волков, выступали Иван Жданов, Илья Яшин, Владимир Милов, Юлия Галямина, Елена Русакова и Любовь Соболь. Это те кандидаты, которые выдвигаются в столичную думу при активной поддержке блогера Алексея Навального.

Соболь загнали вопросами в угол

После обсуждения проблем избирательной кампании представители СМИ различных изданий получили возможность лично побеседовать с политиками и задать им вопросы. Журналист телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев обратился к кандидату от 43-го округа Любови Соболь и попытался выяснить, сколько денег потратил штаб «юриста» ФБК на агитационную кампанию и соответствующую атрибутику (футболки для сборщиков подписей, печатные материалы и прочее), однако Соболь резко ускорила шаг, чтобы скорее скрыться в метрополитене.

«По моим данным, футболки, в которых сейчас щеголяют ваши волонтеры, были напечатаны на деньги не из вашего предвыборного фонда. Вам есть, что скрывать?» — спросил журналист «Царьград».

Соболь «красноречиво промолчала» и не стала отвечать на неудобный вопрос, который прямо указывает на возможные избирательные махинации с источниками финансирования. Зато у юриста ФБК «язык развязался», когда к ней на выручку подбежала, по всей видимости, подставная сотрудница сетевого издания Sota.Vision и стала задавать вполне «правильные» для Соболь вопросы, благодаря которым она повторила заученные наизусть тезисы, перебивая журналиста «Царьграда».

«Кто эти люди и почему они вас сейчас преследуют? Вам не кажется, что они ведут себя слишком назойливо?» — спросила корреспондент Sota.Vision.

«Юрист» ФБК с охотой включилась в беседу и заявила, несмотря на продемонстрированную Афанасьевым пресс-карту, что за ней постоянно охотятся провокаторы мэрии Москвы и «Единой России», у которых одна цель — быть назойливыми, так как ее считают сильным кандидатом.

«Если Вы сильный кандидат, то почему довели Нюту Федермессер до снятия с выборов? Она была сильнее Вас, была бы хорошая политическая борьба. Что вы для этого сделали, сколько потратили денег, и чья это была идея: Ваша или Алексея Навального?» — парировал тезисы политика Афанасьев.

Загнанная в угол Соболь не стала давать предметный комментарий, а оскорбила журналиста «Царьграда» при исполнении, назвав телеканал «помоечным СМИ». По словам политика, Афанасьев не журналист, а «корочку» издания может получить кто угодно. При этом сторонница Навального заявила, что будет давать какие-либо комментарии телевизионному каналу только после того, как они расскажут о нападении на ее мужа, которое якобы могло закончиться летальным исходом.

Двойные стандарты и ложь Соболь

Затрагивая тему провокаций, скандалов и назойливости, невозможно обойти стороной недавний скандал с Соболь, которая подкараулила беременную Маргариту Симоньян (главред RT) в здании «Эхо Москвы» и начала задавать неуместные вопросы о расследованиях ФБК и мэре Москвы Сергее Собянине.

Russia Today – федеральное новостное агентство и столичного градоначальника в своих сюжетах вниманием балует не часто. За последние полгода «Собянин» в заголовках появился всего четыре раза. Чуть больше в новостных сообщениях в контексте значимых событий в Москве. Никаких хвалебных или оправдывающих записей нет, а потому непонятно, почему о расследованиях ФБК Соболь решила внезапно спросить у Симоньян. Это, скажем так, не совсем ее повестка. С «генеральным интервью» стоило бы обратиться к самим фигурантам «расследований».

Несмотря на агрессивность Соболь и ее возмущение из-за отсутствия ответов на вопросы, главред RT вежливо объяснила стороннице Навального, что разговаривать не станет из-за личной антипатии. Симоньян также отметила необходимость согласования интервью.

Что же сделала юрист ФБК в беседе с журналистом Афанасьевым из «Царьграда», который задавал прямые и конкретные вопросы об избирательной программе Соболь и ее политической деятельности, но не получил ответов? Начала требовать публикации о пострадавшем муже, оскорблять и сыпать обвинениями в провокациях и работе на мэрию.

Да и не стоило требовать от «Царьграда» писать, что ее муж — Сергей Мохов — стал объектом нападения из-за «расследований» ФБК. В этом деле слишком много нестыковок, которые прямо указывают на фальсификацию инцидента. Ранее СМИ уже писали об этом, отмечая, что у супруга «юриста» ФБК врачи не нашли следов укола и вообще каких-либо следов насилия. Атака на мужа была выдумана для политической раскрутки самой Соболь.

Протеже Навального своими заявлениями и поведением продемонстрировала двойные стандарты, ангажированность и политическую незрелость. Если Соболь сейчас не может вступить в полемику и ответить на острые вопросы, то каково ей придется в Мосгордуме в беседах с матерыми «аппаратчиками» и депутатами-тяжеловесами, которые не первый год в политике.

Когда начнут задавать вопросы по важным социальным темам, касающимся жизни столицы, Любовь тоже будет бегать по залам парламента, выкрикивая нелепые обвинения и суждения о том, что депутатскую корочку может приобрести кто угодно?