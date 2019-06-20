ФАН разъясняет: либералы изо всех сил раздувают фейки о «мусорных протестах» в России

Либеральное издание «Эхо Москвы», известное своими антироссийскими и даже откровенно русофобскими публикациями, в очередной раз попыталось привлечь к себе внимание. В этот раз «оппозиционное» СМИ решило хайпануть на общественных волнениях близ станции Шиес в Архангельской области.

«Более 600 человек собрались сегодня в Шиесе, рассчитывая коллективно обратиться на «Прямую линию с Владимиром Путиным» с протестом против строительства полигона для московского мусора», — пафосно говорится в статье.

Да, люди действительно вышли на улицы. Но говорит ли это о том, что они пришли выразить свое недовольство властью? Если верить информации «Эха», то, естественно, ответ на данный вопрос будет строго положительным. А как это было на самом деле?

ФАН разъясняет

Складывается впечатление, будто «Эхо Москвы» специально пытается раздуть практически разрешенный конфликт в Шиесе.



Напоминаем, еще 16 мая, президенту России Владимиру Путину было доложено о недовольстве местных жителей Архангельской области и Республики Коми строительством мусорного полигона у Шиеса. Президент отметил, что решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не навредить людям, и пообещал обсудить данную проблему с губернатором.

Более того, по заявлению руководителя информационного центра «Экотехнопарк» Максима Лодыгина, уже 17 июня все строительные работы в районе станции Шиес остановлены.

Лодыгин констатировал, что на данный момент все работы у станции Шиес Ленского района сворачиваются, технику доставляют в места ее дислокации, а строители готовятся отправиться на другие объекты.

Отмечается, что вся документация по потенциальному строительству на Шиесе отправлена на проверку с государственные органы. Лодыгин пояснил, что работы на месте продолжатся только в том случае, если этот вопрос будет согласован с местными жителями, передает телеканал «Юрган».

Противники строительства на данный момент могут лично следить за ходом работ: для этого на всей территории установлены веб-камеры. Также это место может посетить любой желающий в рабочее время — для этого необходимо лишь предварительно записаться.

Какой вывод можно сделать из вышеизложенного? Самый очевидный — Федеральное агентство новостей доносит до своих читателей достоверную и объективную информацию. Чего нельзя сказать о коллегах из либерального крыла. Когда официальный аккаунт ФАН в социальных сетях начал комментировать публикации других СМИ, то наше агентство практически моментально было подвергнуто идеологической цензуре — комментарии удалялись, а аккаунты — блокировались. В этом были замечены The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. В дальнейшем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Все это говорит о том, что хваленая «свобода слова», которой так любят кичиться либеральная общественность, — для нее не более чем пшик. На самом деле «оппозиционная» пресса готова душить любые голоса, которые не разделяют их политику и убеждений.