Российский турист сбежал из полицейского участка на Пхукете и умер

Бангкок, 20 июня. Российский турист умер рядом с полицейским участком на острове Пхукет в Таиланде.

Как сообщила полиция, 38-летний Денис Тимошенков прилетел на отдых из Красноярска. После того, как выходные подошли к концу, мужчина отказался покидать отель. Персонал гостиницы не смог уговорить отдыхающего оставить номер.

«Наши сотрудники сообщили, что турист находился в нетрезвом состоянии все время пребывания в отеле», — передает Phuket News слова работников отеля.

Персонал гостиницы обратился в полицию, и россиянина доставили в участок. Там он уснул, а затем, по словам правоохранителей, сбежал из здания. Туриста нашли на земле лежащим без сознания рядом с чемоданом.

Россиянина оперативно доставили в местную больницу, где медики констатировали смерть. По предварительным данным, мужчина скончался от алкогольной интоксикации.

Ранее стало известно о том, что водитель автомобиля, который насмерть сбил супружескую пару из России, отдыхавшую в Турции, задержан. Авария произошла в Аланье 9 июня. Автомобиль наехал на российских туристов на пешеходном переходе. От полученных травм супруги Анна и Андрей Балакины скончались.

Кроме того сообщалось, что семь туристов из России и Узбекистана пострадали во время аварии в турецкой провинции Анталья. По данным телеканала Haberturk, автобус с туристами столкнулся с автомобилем, который двигался по встречной полосе. Всего в ДТП пострадали 11 человек. Раненые были госпитализированы.