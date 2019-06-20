Мэра Риги ушел в отставку, не проработав и месяца

Рига, 20 июня. Мэр Риги Дайнис Турлайс ушел в отставку по решению республиканского парламента. За отстранение чиновника проголосовали 31 из 60 депутатов.

Согласно предварительным данным, на увольнении Турлайса настояла оппозиция, которой не понравилось его видение будущего города, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Турлайс был избран мэром Риги 30 мая. Он сменил на своем посту Нила Ушакова, который, в свою очередь, стал депутатом Европарламента.

Скандал вокруг бывшего мэра разгорелся в конце января, когда к нему в офис и домой пришли с обысками сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. Позже стало известно, что обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта «Ригас сатиксме».

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце в апреле обвинил градоначальника в «неисполнении установленных законом обязательств и нарушении нормативных актов». Нил Ушаков назвал свое отстранение от должности председателя Рижской думы непрофессиональным и противоправным и заявил о намерении обжаловать его в суде.