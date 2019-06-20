Военная полиция РФ в Сирии поддерживает мир на границе с Голанскими высотами

Дамаск, 20 июня. Военная полиция РФ провела гуманитарную акцию в провинции Хомс. В населенном пункте Рам аль-Анз граждане Сирии получили 500 продовольственных наборов общей массой в 2,18 тонн.

Российская военная полиция является в настоящее время важной частью системы безопасности Сирии и осуществляет в том числе дежурство на наблюдательных постах на линии разграничения «Браво» на юге Сирии.

Части военной полиции РФ отвечают за контроль за соблюдением режима прекращения огня на границе между Сирией и оккупированными Израилем Голанскими высотами. Участие в этом процессе России, как независимого партнера, поддерживающего стабильные дружественные отношения и с Дамаском, и с Тель-Авивом, повышает безопасность на границе и служит делу мира в ближневосточном регионе, отмечают источники Федерального агентства новостей в Сирии. В случае нарушения режима прекращения огня именно российская сторона фиксирует нарушения и предпринимает меры оперативного реагирования.

Следует отметить — представители военной полиции ВС РФ выполняют очень важную миссию по охране мирных жителей на территории Сирии. Они в числе первых прибыли в составе российского контингента войск и по сей день составляют его основу.

Сейчас, в относительно мирное время, военная полиция осуществляет также доставку и выдачу гуманитарной помощи. Кроме того, российские военные осуществляют патрулирование и охрану наиболее важных и опасных направлений от прорыва боевиков, обеспечивают порядок и безопасность гуманитарных коридоров для беженцев.

Даже несмотря на большой объем возложенных на военнослужащих военной полиции обязанностей, они находят время и для неформального укрепления боевого содружества с военнослужащими Сирийской арабской армии. Совместные тренировки по боевой подготовке замечательно дополняются товарищескими матчами по футболу.