Норкин признался, что никогда не видел Путина таким, как во время прямой линии

Москва, 20 июня. Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин отреагировал на ответ президента РФ Владимира Путина, который он дал в ходе прямой линии на вопрос о стыдном эпизоде в своей карьере.

«Такого Путина я не видел, какой он был в конце», — признался журналист в программе «Место встречи», вспоминая о доведшей президента до слез истории.

По мнению Норкина, российскому лидеру непросто было давать ответы на заданные ему вопросы, поскольку так сложилось, что Путин — «единственный госчиновник, который отвечает за проблемы в стране».

«А не появляется, как губернатор Краснодарского края, в поселке, где нет инфраструктуры, когда вопрос прозвучал на линии», — сказал он.

Напомним, во время передачи президент поделился историей одной из своих поездок в начале нулевых годов. В то время Путин часто ездил по стране, государство находилось в тяжелом положении. Во время одной из таких командировок, которая пришлась на конец осени, к главе государства подошла пожилая женщина преклонного возраста. Она что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, протянув Путину записку.

Президент пообещал посмотреть ее содержание, однако помощники, которым он и передал письменное обращение, записку потеряли. Путин признался, что ему и сейчас стыдно за эту ситуацию. С тех пор, отметил президент РФ, он старается уделять внимание всем обращениям, которые доходят до него и попадают ему в руки, передает «Царьград».

Напомним, специальная программа вышла в 17-й раз. За несколько часов российский лидер успел ответить более чем на 80 вопросов. Всего в студию поступило почти два миллиона сообщений, которые были отправлены не только со всех концов страны, но и из других государств.