Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса

Киев, 20 июня. Украине потребуется более 300 млрд гривен (11,4 млрд долларов) для восстановления Донбасса, пострадавшего от затянувшейся гражданской войны. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнес-сообщества.

«По оценкам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 млрд гривен​​​. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем», — отметил он.

Зеленский добавил, что Киев должен продемонстрировать жителям Донбасса преимущества жизни «в единой и независимой Украине». Глава государства добавил, что в настоящее время Украина делает все возможное для прекращения кровопролития на востоке страны.

Напомним, что Зеленский называл прекращение войны в Донбассе своей первоочередной задачей еще во время избирательной кампании. Однако, вступив в должность президента, он так и не отдал приказа прекратить огонь.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда отдельные территории Донбасса отказались признавать новую власть, установившуюся в Киеве после государственного переворота. В 2015 году были подписаны минские соглашения, которые предполагают полное прекращение огня, отвод военной техники, обмен пленными, амнистию, проведение выборов в Донбассе, а также придание ДНР и ЛНР особого статуса. Несмотря на то, что с момента подписания документа прошло четыре полных года, Киев так и не выполнил ни одного из этих пунтов.