Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса
Киев, 20 июня. Украине потребуется более 300 млрд гривен (11,4 млрд долларов) для восстановления Донбасса, пострадавшего от затянувшейся гражданской войны. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнес-сообщества.
«По оценкам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 млрд гривен. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем», — отметил он.
Зеленский добавил, что Киев должен продемонстрировать жителям Донбасса преимущества жизни «в единой и независимой Украине». Глава государства добавил, что в настоящее время Украина делает все возможное для прекращения кровопролития на востоке страны.
Напомним, что Зеленский называл прекращение войны в Донбассе своей первоочередной задачей еще во время избирательной кампании. Однако, вступив в должность президента, он так и не отдал приказа прекратить огонь.
Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда отдельные территории Донбасса отказались признавать новую власть, установившуюся в Киеве после государственного переворота. В 2015 году были подписаны минские соглашения, которые предполагают полное прекращение огня, отвод военной техники, обмен пленными, амнистию, проведение выборов в Донбассе, а также придание ДНР и ЛНР особого статуса. Несмотря на то, что с момента подписания документа прошло четыре полных года, Киев так и не выполнил ни одного из этих пунтов.