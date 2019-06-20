Террористы «Тахрир аш-Шам» стягивают силы против САА на юге Идлиба

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных вооруженных группировок продолжают перебрасывать силы на юг идлибской зоны деэскалации. Судя по внешним признакам, утверждают источники в социальных сетях, террористы готовятся к новой попытке наступления на правительственные силы на севере провинции Хама.

Источник в соцсетях сообщает, что в направлении города Хан-Шейхун на юге Идлиба, который долгое время является оплотом джихадистов, выдвинулась колонна боевиков. Он состояла из восьми бронированных пикапов с пулеметами, автобуса с боевиками и двух грузовиков, которые перевозили ящики с боеприпасами и другое имущество.

На въезде в населенный пункт Кафр-Зета отмечены девять автомобилей, на которые установлены кустарно сработанные системы залпового огня. Ракетную артиллерию террористов сопровождали три «технички» с пулеметами и грузовик (который, вероятно, перевозит запас ракет).

Параллельно в район города Аль-Латамина — еще одного крупного оплота террористов на юге Идлиба — прибыли несколько установок РСЗО, три танка и несколько грузовиков с боевиками.

Возрастает количество обстрелов позиций правительственных войск и гражданских объектов. Так, утром 20 июня боевики «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт Джалама, который находится к северо-западу от Хамы. По жилым кварталам, где не было позиций правительственных войск, было выпущено 12 реактивных снарядов. В результате обстрела были разрушены три жилых дома, погиб один мирный житель, а еще двое получили ранения.

Приготовления боевиков ясно свидетельствуют — главари действующих в Идлибе группировок не отказались от планов наступления на Хаму. Их главной целью является расположенный поблизости военный аэродром, с которого совершают вылеты боевые самолеты ВВС Сирии. Используя в своих интересах заявления западных политиков в ООН, террористы концентрируют силы на оси Хамы и формируют ударную группировку, которая вновь попробует на прочность позиции сирийских сил.

Ситуация на границах идлибской зоны деэскалации сильно осложнена из-за неоднозначной позиции Турции, считают эксперты. Требования о прекращении огня после обстрелов турецких наблюдательных пунктов наносят вред положению САА, в то время как Турция не выполняет своих обязательств по Идлибу, считает член Совета Федерации Игорь Морозов.

В беседе с Федеральным агентством новостей сенатор отметил, что Турция не справилась со взятыми на себя обязательствами по наведению порядка в идлибской зоне десэкалации — так и не заработала буферная зона, не заработал режим прекращения огня, и поэтому ситуация уже становится критической. Тем не менее сейчас не время для наступления САА на Идлиб.

«Мне представляется, что по вылазкам джихадистов необходимо наносить сокрушительные удары, но наступление на Идлиб — это не только военно-стратегическая операция, но серьезная политическая акция, которая должна обсуждаться на высшем уровне, — подчеркнул Морозов. — Для России сейчас очень важны отношения с Турцией — у нас газопровод, идет строительство атомной электростанции, Турция закупает С-400, несмотря на мощнейшее давление США, и проводить какую-либо серьезную военную операцию с сирийцами в отношении Идлиба без согласования с руководством Турции, мне кажется, нецелесообразно».

По мнению члена Совета Федерации, в настоящее время Россия должна добиваться от Турции контроля над лояльными Анкаре группировками боевиков, не допуская их «расползания» по северо-западу Сирии.

«Для нас важна безопасность базы «Хмеймим», для нас вне всякого сомнения очень важен процесс мирного урегулирования, политического урегулирования в Сирии и возвращения беженцев во все провинции. Поэтому если вести военные действия — то в рамках зоны деэскалации, которые были определены астанинским форматом», — подчеркнул Морозов.

В настоящее время Турция никак не может не «играть» в Сирии в свою игру, отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Он отметил, что для Турции отношения с Россией сейчас также крайне важны.

«Интерес Москвы и Дамаска здесь простой — прекратить войну, восстановить государство и потом уже не на полях военных действий, а в мирном процессе договориться о дальнейшей жизни. А вот интерес Турции состоит в том, чтобы не упустить свою собственную выгоду в окончательном решении сирийского вопроса. Он многосторонен: поддержать туркоманские группировки, попытаться уничтожить курдские отряды, при этом максимально надавить на Соединенные Штаты, а при этом максимально сохранить дружеские отношения с Россией, — отметил собеседник ФАН. — Потому что Россия доказала Турции за минувшие годы, что связываться с нами — критически опасно. С Россией надо себя вести уважительно».

По мнению Коновалова, сейчас Турция будет стараться максимально затянуть любое решение по Идлибу — «выпустить» его из своей сферы контроля Анкара не может и не хочет, поскольку это привело бы к росту напряженности в и без того непростой внутренней ситуации в Турции.

«Идлиб, Сирия очень влияет на ситуацию внутри страны и помогает Эрдогану — с внутренней оппозицией он по большому счету расправился, но это поддерживает его, добавляет ему довольно большой процент поддержки, — отметил директор Центра стратегической конъюнктуры в беседе с ФАН. — Единственная возможность для Турции в Идлибе — затягивать решение ситуации. Поверьте, в Анкаре тоже хотят решить этот вопрос — но хотят решить его в свою пользу. Это все затягивается, потому что нет очевидного решения, которое бы устраивало всех участников данной ситуации».

Тем не менее рано или поздно с разгулом террористов в Идлибе придется заканчивать, заявил эксперт в беседе с ФАН. Существует вариант, при котором Турция сможет на это согласиться и при этом сохранит лицо.

«Рано или поздно это приведет к фронтальному наступлению сирийских сил, которое и прекратит эту дискуссию — другого варианта нет. Сейчас, учитывая, что сил у всех не особо хватает, и сама политическая ситуация все еще балансирует, все пытаются договориться — пока все будет оставаться так. С моей точки зрения, только рассекающее, концентрическое наступление САА решит задачу. По-другому эту задачу решить невозможно, потому что так и будут все играть, пытаться получить свою выгоду, — выразил уверенность Иван Коновалов. — В Турции есть определенные силы, которые хотят избавиться от Идлиба — но если они уйдут, их просто не поймут, скажут «вы бросили своих». А если сирийская армия раздавит этот гадючник — то они умывают руки».

1 Организация запрещена на территории РФ.