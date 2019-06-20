Зеленский создал офис президента Украины вместо администрации

Киев, 20 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса президента вместо существующей администрации главы государства. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

«Образовать офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента Украины», — говорится в указе.

Кроме того, данный указ предполагает создание комиссии по реорганизации администрации президента в офис. Руководителем комиссии назначен Игорь Стасенко.

16 июня команда Владимира Зеленского объявила о намерении перенести администрацию президента Украины из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом, который расположен на Европейской площади в Киеве. Позднее заместитель главы администрации Руслан Рябошапка заявил, что переезд также предполагает «уход от термина администрация» и переход к термину «офис президента».

Стоит отметить, что инициативы о переносе администрации президента Украины неоднократно озвучивались начиная с 2014 года. Тогда администрацию предлагали перенести в конгрессно-выставочный центр «Парковый». При этом бывший глава администрации экс-президента Украины Петра Порошенко оценивал перенос администрации в десятки миллионов долларов. По его словам, большая часть этих средств будет направлена на поддержание безопасности на новом месте.