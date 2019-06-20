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Сирия новости 20 июня 19.30: обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, в Дамаске обнаружен склад с оружием

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Сирия новости 20 июня 19.30: обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, в Дамаске обнаружен склад с оружием

Сирия, 20 июня. Отрядом SDF обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, в Дамаске обнаружен склад с оружием в ходе работ по разминированию. Турки направляют грузовики гуманитарной помощи и военный конвой в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили в Дамаске схрон оружия, оставшийся от «Джейш аль-Изза».

Курды: ликвидировали 8 членов ИГИЛ, включая одного из бывших главарей группировки на востоке Дейр-эз-Зора, провели рейд в Ракке.

Международная коалиция: в совместной с курдским отрядом вылазке ликвидировали «спящую ячейку» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Турция: направила гуманитарный груз и военный конвой подкрепления в Идлиб.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Дамаск

Провинция Дамаск

Подразделение Сирийской арабской армии (САА) обнаружили оставленные террористами в деревне Ильда оружие и боеприпасы: гранаты и взрывчатку произведенную в Израиле, противотанковые установки и пулеметы, привезенные из Саудовской Аравии, как передает новостной портал SANA. Ранее склад принадлежал «Джейш аль-Изза», группировке, которая получала наиболее большее количество поставок оружия от Пентагона и международной коалиции. Военный источник сообщил, что о схроне боеприпасов военнослужащим рассказали жители поселков Баббила, Бейт-Сахм и Ильда, когда сирийские саперы проводили в окрестностях разминирование.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский новостной портал Kurdstreet передал сообщение о том, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) совместно с силами международной коалиции задержали одного из лидеров «спящих ячеек» ИГИЛ в городе Шхиль. После перестрелки отряд курдов сумел задержать Мухаммеда Аль-Мухайсена. Помимо этого были арестованы 8 человек. Однако задержание «спящей ячейки» стоило курдам нескольких членов, которые умерли в перестрелке. Двое американских военнослужащих были ранены.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

В окрестностях города Маарет-Мисрин и поселка Хиш ВВС Сирии атаковали укрепления джихадистов с воздуха, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Под огнём сирийской авиации оказались позиции исламистов в окрестностях населённого пункта Хан Ас-Субуль, как уточняет Twitter-канал Step News Agency.

К наблюдательным пунктам Турции прибыл еще один военный конвой, о чем сообщает новостное агентство Al Jisr. Помимо военного подкрепления для боевиков, орудующих в границах «Большого Идлиба» Турция направила груз гуманитарной помощи с провиантом в размере семи фур для семей Идлиба, но не исключено, что весь груз тоже предназначен для боевиков, которые заняли столицу провинции.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Курдский отряд SDF совершил рейд на севере Ракки в деревне Ат-Туркман. Жители деревни рассказали, что в результате курдскими ополченцами были арестованы несколько человек по подозрению в участии в террористической деятельности ИГИЛ в провинции, как сообщает новостной канал Masar Press Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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