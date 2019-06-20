Сирия новости 20 июня 19.30: обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, в Дамаске обнаружен склад с оружием

Сирия, 20 июня. Отрядом SDF обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, в Дамаске обнаружен склад с оружием в ходе работ по разминированию. Турки направляют грузовики гуманитарной помощи и военный конвой в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили в Дамаске схрон оружия, оставшийся от «Джейш аль-Изза».

Курды: ликвидировали 8 членов ИГИЛ, включая одного из бывших главарей группировки на востоке Дейр-эз-Зора, провели рейд в Ракке.

Международная коалиция: в совместной с курдским отрядом вылазке ликвидировали «спящую ячейку» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Турция: направила гуманитарный груз и военный конвой подкрепления в Идлиб.

Провинция Дамаск

Подразделение Сирийской арабской армии (САА) обнаружили оставленные террористами в деревне Ильда оружие и боеприпасы: гранаты и взрывчатку произведенную в Израиле, противотанковые установки и пулеметы, привезенные из Саудовской Аравии, как передает новостной портал SANA. Ранее склад принадлежал «Джейш аль-Изза», группировке, которая получала наиболее большее количество поставок оружия от Пентагона и международной коалиции. Военный источник сообщил, что о схроне боеприпасов военнослужащим рассказали жители поселков Баббила, Бейт-Сахм и Ильда, когда сирийские саперы проводили в окрестностях разминирование.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский новостной портал Kurdstreet передал сообщение о том, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) совместно с силами международной коалиции задержали одного из лидеров «спящих ячеек» ИГИЛ в городе Шхиль. После перестрелки отряд курдов сумел задержать Мухаммеда Аль-Мухайсена. Помимо этого были арестованы 8 человек. Однако задержание «спящей ячейки» стоило курдам нескольких членов, которые умерли в перестрелке. Двое американских военнослужащих были ранены.

Провинция Идлиб

В окрестностях города Маарет-Мисрин и поселка Хиш ВВС Сирии атаковали укрепления джихадистов с воздуха, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Под огнём сирийской авиации оказались позиции исламистов в окрестностях населённого пункта Хан Ас-Субуль, как уточняет Twitter-канал Step News Agency.

К наблюдательным пунктам Турции прибыл еще один военный конвой, о чем сообщает новостное агентство Al Jisr. Помимо военного подкрепления для боевиков, орудующих в границах «Большого Идлиба» Турция направила груз гуманитарной помощи с провиантом в размере семи фур для семей Идлиба, но не исключено, что весь груз тоже предназначен для боевиков, которые заняли столицу провинции.

Провинция Ракка

Курдский отряд SDF совершил рейд на севере Ракки в деревне Ат-Туркман. Жители деревни рассказали, что в результате курдскими ополченцами были арестованы несколько человек по подозрению в участии в террористической деятельности ИГИЛ в провинции, как сообщает новостной канал Masar Press Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)