В Совфеде оценили расстановку приоритетов на прямой линии с Путиным

Завершилась 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Глава государства в прямом эфире ответил на 85 вопросов, которые поступили из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Российский лидер не обошел стороной ни одну из тем, которая так или иначе касается жизни каждого россиянина. Это и оборонное производство, и международные отношения, и социальная сфера, и ЖКХ. В этом году особое внимание было уделено медицине и здравоохранению.

Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил итоги прямой линии с членом комитета Совета Федерации Ольгой Тимофеевой. Парламентарий отметила, что президент абсолютно правильно расставил акценты, уделив особое значение здоровью граждан страны. Это говорит о его мудрости как главы государства.

«Все то, что касается вопросов здравоохранения, является одной из самых важных для жителей страны тем. Потому что государство для человека ощутимо прежде всего в двух сферах: это сфера здравоохранения и судебная система. Потому что именно к этим сферам человек обращается, когда ему нужна помощь, причем конкретная помощь, когда он сталкивается с бедой», — говорит сенатор от Севастополя.

Политик подчеркнула, что государство должно быть социально ориентированным, как это было во времена СССР. Если же власти отворачиваются от народа, граждане будут отвечать тем же.

«Если государство не отрабатывает свою политику именно на данных направлениях, то человек в конечном итоге начинает отделять себя от государства. Тема здравоохранения является наиважнейшей. Нужно восстанавливать то, что мы потеряли в советское время: восстанавливать систему доступности, систему направленности на профилактику, а не только на лечение», — уверена член СФ по международным делам.

Она еще раз подчеркнула, что Владимир Путин верно расставил приоритеты во внутренней политике.