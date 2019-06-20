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В Совфеде оценили расстановку приоритетов на прямой линии с Путиным

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В Совфеде объяснили, как Путин своими мудрыми решениями позаботился о россиянах

Завершилась 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Глава государства в прямом эфире ответил на 85 вопросов, которые поступили из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Российский лидер не обошел стороной ни одну из тем, которая так или иначе касается жизни каждого россиянина. Это и оборонное производство, и международные отношения, и социальная сфера, и ЖКХ. В этом году особое внимание было уделено медицине и здравоохранению.

Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил итоги прямой линии с членом комитета Совета Федерации Ольгой Тимофеевой. Парламентарий отметила, что президент абсолютно правильно расставил акценты, уделив особое значение здоровью граждан страны. Это говорит о его мудрости как главы государства.

«Все то, что касается вопросов здравоохранения, является одной из самых важных для жителей страны тем. Потому что государство для человека ощутимо прежде всего в двух сферах: это сфера здравоохранения и судебная система. Потому что именно к этим сферам человек обращается, когда ему нужна помощь, причем конкретная помощь, когда он сталкивается с бедой», — говорит сенатор от Севастополя.

Политик подчеркнула, что государство должно быть социально ориентированным, как это было во времена СССР. Если же власти отворачиваются от народа, граждане будут отвечать тем же.

В Совфеде объяснили, как Путин своими мудрыми решениями позаботился о россиянах

«Если государство не отрабатывает свою политику именно на данных направлениях, то человек в конечном итоге начинает отделять себя от государства. Тема здравоохранения является наиважнейшей. Нужно восстанавливать то, что мы потеряли в советское время: восстанавливать систему доступности, систему направленности на профилактику, а не только на лечение», — уверена член СФ по международным делам.

Она еще раз подчеркнула, что Владимир Путин верно расставил приоритеты во внутренней политике.

«То, что президент показывает, что это — одна из важнейших тем, что на этом сфокусировано внимание государства, что в этом направлении будут работать все министерства и ведомства, связанные хоть каким-либо образом со сферой здравоохранения, — говорит о том, что это направление является приоритетным», — резюмировала Ольга Тимофеева.

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Автор: Михаил Блинов
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