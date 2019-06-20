Васильевский остров станет островом экологичного транспорта. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург, 20 июня. В городе на Неве проходит 4-й инновационный международный форум пассажирского транспорта SmartTransport, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На площадке «Экспофорума» представлены вагоны метро, трамваев, автобусы нового поколения. Современный транспорт удобен для маломобильных граждан.

Двери наземного низкопольного транспорта оборудованы специальными кнопками, для инвалидов предусмотрен заезд.

В салоне и в кабине водителя работает раздельный климат-контроль, здесь действует Wi-Fi, есть складные кресла и места для колясок.

Дверные проемы в вагонах метро станут шире, чтобы увеличить скорость пассажирообмена. В новом поезде появится «умное» окно: на прозрачное стекло может транслироваться видеоизображение, в пассажирских салонах могут разместить USB-розетки.