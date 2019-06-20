Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Васильевский остров станет островом экологичного транспорта. ФАН-ТВ

317
0 Оставить комментарий

Санкт-Петербург, 20 июня. В городе на Неве проходит 4-й инновационный международный форум пассажирского транспорта SmartTransport, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На площадке «Экспофорума» представлены вагоны метро, трамваев, автобусы нового поколения. Современный транспорт удобен для маломобильных граждан.

Васильевский остров станет островом экологичного транспорта. ФАН-ТВ

Двери наземного низкопольного транспорта оборудованы специальными кнопками, для инвалидов предусмотрен заезд.

Васильевский остров станет островом экологичного транспорта. ФАН-ТВ

В салоне и в кабине водителя работает раздельный климат-контроль, здесь действует Wi-Fi, есть складные кресла и места для колясок.

Васильевский остров станет островом экологичного транспорта. ФАН-ТВ

Дверные проемы в вагонах метро станут шире, чтобы увеличить скорость пассажирообмена. В новом поезде появится «умное» окно: на прозрачное стекло может транслироваться видеоизображение, в пассажирских салонах могут разместить USB-розетки.

infox - new
Автор: Анастасия Иванова; Александр Яремчук
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров