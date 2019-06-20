Минобороны РФ уличило США в попытке воздействовать на сознание россиян

Москва, 20 июня. Спецслужбы США реализуют масштабную программу по идеологической обработке россиян. Об этом в четверг заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, выступая на мероприятии, посвященном взаимодействию стран ОДКБ.

По его словам, Россия является главной мишенью развернутой западными странами информационной войны. В Прибалтике, Польше, Румынии, Болгарии и других европейских странах, находящихся недалеко от России, созданы специальные пропагандистские центры, выставляющие РФ авторитарным государством с невежественным населением.

«В Интернете широко реализуется проект американских спецслужб, нацеленный на прямое регулирование общественного сознания, прежде всего молодежи. Идет тотальный контроль сознания: от создания фэйковых новостей до конструирования ложных реальностей», — подчеркнул Картаполов.

Замминистра обороны РФ добавил, что направленная на россиян западная пропаганда призвана разрушить государственную, религиозную и культурную идентичность России.

Напомним, что отношения России и США стали одной из тем, которая была поднята во время прямой линии президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что российская сторона ни с кем не ругалась, чтобы теперь мириться, пишет «Газета.ру». Он также обратил внимание, что от сакнционной войны, развязанной Западом, страдает не только Россия. Так, например, Евросоюз потерял из-за противостояния с Москвой 240 млрд евро, США — 17 млрд евро, а Япония — 27 млрд евро.