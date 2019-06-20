Известная правозащитница отреагировала на слова Путина о проблемах беженцев с Украины

Положение находящихся в России беженцев, политэмигрантов и ополченцев требует серьезной работы — как законодательной, так и административной. Об этом, комментируя слова президента России Владимира Путина, сказанные по данному поводу в ходе прямой линии, заявила правозащитница, председатель Союза политических эмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Нужно, безусловно, вне квоты предоставлять разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) людям не только из Донецкой и Луганской народных республик, но и со всей Украины, — полагает она. — Потому что очень много политических, политэмигрантов. Очень много людей из Славянска, Краматорска, Мариуполя, которые не могут вернуться по политическим мотивам. А чтобы здесь зацепить, нужно РВП, которое дается по квоте. Квоты сейчас мизерные — меньше 90 тысяч на год для всех!»

Собеседница ФАН рассказала, что, когда человек подает на РВП, зачастую выясняется, что у него нет каких-то необходимых документов, которые нужно получать на Украине.

«Поэтому процедура получения РВП, ВНЖ и в дальнейшем — гражданства, конечно, должна быть максимально облегчена, тем более для выходцев из Донбасса, — не сомневается Шеслер. — Это должно решаться как в законодательном, так и в административном порядке, потому что даже имеющиеся законы обставлены такими административными преградами, через которые очень трудно пройти».

При этом, по мнению правозащитницы, если говорить о законодательном поле, то, конечно, нужно расширять действие закона о носителях русского языка, который бы позволил получать гражданство не только тем, кто родился на территории нынешней РФ или у кого здесь родились предки, но и тем русским, чьи предки родились в Харькове, Одессе, Донецке и т. д.

«Они тоже должны получить право как носители русского языка, — уверена она. — Это вопрос к законодателям! Нужно улучшать законы. А есть нормативные документы. Например, мы сегодня обсуждали, что люди с временным убежищем не могут поступить в институт, получить аттестат зрелости, потому что он выдается по паспорту. Свидетельство о временном убежище не является таким документом, по которому выдают аттестаты и поступают в вузы. Эту проблему, конечно, тоже нужно решить. И решается это не в законодательном, а в административном порядке решением министерства образования, например».

Лариса Шеслер подчеркнула, что сейчас необходимо сделать все, чтобы сотни тысяч мигрантов с Украины, которые находятся в РФ — беженцы, политэмигранты, ополченцы, — действительно могли легализоваться в максимально короткие сроки в максимально облегченном режиме.

«Потому что существующие порядок, процедура и требования к документам невыполнимы для очень многих», — констатировала она.

Напомним, что сегодня, 20 июня 2019 года, состоялась прямая линия президента России Владимира Путина, в ходе которой к нему обратилась многодетная семья из города Дзержинска, в данный момент контролируемого Киевом, а в 2014 году он входил в состав Донецкой народной республики. Обратно семья вернуться не может, а в РФ возникает замкнутый круг, в частности — из-за недостающих документов, получить которые можно только на Украине.

Российский лидер пообещал разобраться в данном вопросе.