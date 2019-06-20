Поклонская осудила продление Евросоюзом «крымского» пакета санкций против РФ
Москва, 20 июня. Продление Европейским союзом пакета антироссийских санкций свидетельствует об отсутствии здравого смысла, страну нельзя заставить отказаться от своих территорий, людей и истории. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Совет Европейского союза в четверг на год продлил «крымский» пакет антироссийских санкций, ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2020 года.
«Они (страны ЕС. — Прим. ФАН) глубоко ошибаются, если думают, что из-за санкций Россия будет отказываться от своих территорий, людей, истории», — осудила Поклонская в разговоре с РИА Новости.
Решением Евросоюза по санкциям, отметила она, движет «отсутствие здравого смысла, а также оправдание своих фобий и амбиций».
Напомним, Европейский союз ввел санкции против Москвы после воссоединения РФ с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году, пишет Infox.ru. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада.
В ответ на экономическое давление РФ ввела ограничительные меры, запретив импорт некоторых видов продукции, в том числе продуктов питания из ряда стран Европы, Северной Америки и Азии. Также в Москве неоднократно заявляли, что санкции западных стран идут лишь на пользу российской экономике.
При этом многие европейские политики уже начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и за отмену санкций в ее отношении. Так, правая фракция в Европарламенте назвала антироссийские ограничительные меры контрпродуктивными.
Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, передает «Царьград». Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение республики с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.