 Прямая линия с Владимиром Путиным. События дня. ФАН-ТВ

Итоги прямой линии

20 июня вся страна следила за прямой линией с президентом Владимиром Путиным. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос. Это больше, чем в прошлом году. Звонки, СМС-сообщения, видеообращения сыпались со всех уголков света. Из России, Германии, Франции, Украины и не только. Всего президенту отправили около двух миллионов вопросов, ответил он на самые актуальные. Те, которые касаются нашей с вами жизни в целом. Первый и самый волнующий для всех россиян вопрос: что будет с зарплатами?

«Рост есть. И в номинальном и в реальном выражении. В номинальном это выглядит так — в 2017 году была начислена заработная плата в экономике 33,2 тысячи рублей. В этом году — 45 тысяч», — отметил Владимир Путин.

Один из важных вопросов, который также касается каждого из нас, — здравоохранение. Главные проблемы — огромные очереди, отсутствие профильных специалистов, нехватка медперсонала. Глава государства уверен, что регионы должны выделять из своих бюджетов средства на жилье для врачей. Это поможет решить часть существующих проблем. Жители страны жалуются, что льготных лекарств хватает не на всех. Однако Владимир Путин уверил, федеральные средства перечислены в регионы, но есть сбои при их распределении. И это проблема, которую необходимо решить в ближайшее время.

«Что касается денег, что особенно важно по онкологии, — там значительное увеличение. Мы в два раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Скажем, для химиотерапии 80 млрд было, сейчас —-150 млрд», — добавил глава государства.

Ну и, конечно же, будущее России — за нашими детьми. И они должны расти в хороших условиях. Владимир Путин рассказал о новом виде поддержки семей, у которых появился первый и второй ребенок. Сумма пособия — прожиточный минимум для ребенка в регионе. Это около 11 тысяч рублей. Помощь могут получить семьи, у которых доход на человека составляет полтора прожиточных минимума и меньше. А со следующего года поддержку получат родители, доход которых — два прожиточных минимума на человека.

Немало жителей нашей страны интересовались международными отношениями. Ситуацией в Донбассе обеспокоены те, кто находится на этой территории, или же те, кому пришлось покинуть свой дом, оказавшись под обстрелами. Корреспонденты рассказали о многодетной семье Люльковичей. Им пришлось бежать из Донбасса. Сейчас они живут в Татарстане. Получить российское гражданство семье пока не удается, поэтому работают они нелегально. Владимир Путин пообещал рассмотреть их проблему. Кстати, о новом президенте Украины и его действиях в Донбассе также шла речь.

«Я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно. Но все, что мы сейчас видим, – несмешно. Это не комедия, это трагедия. Если уж он стал главой государства, то нужно эти проблемы решать, тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил и сделал это ядром всей избирательной кампании», — заявил Путин.

Не обошлось на прямой линии без вопросов об отношениях с США и возможной встрече с президентом Америки Дональдом Трампом. Глава России сообщил, что наша страна готова к диалогу со Штатами настолько, насколько они сами готовы. И, как отметил Владимир Путин, полномочия американского президента ограничены. Он уже вступил в избирательную кампанию, так что все будет не так просто. Но с Трампом есть о чем поговорить.

«Нам есть о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения, имею в виду, что скоро заканчивается договор СНВ-3. Да и с точки зрения налаживания межгосударственных отношений — во всех областях, в том числе в экономике», — сказал президент России.

Кстати, недавно американские СМИ писали про атаки на российские энергосистемы. А можно ли каким-то рубильником выключить свет с территории США? Владимир Путин успокоил наших соотечественников, сказав, что Россия следит за своей безопасностью очень внимательно. Это касается и киберпространства. Один вопрос было бы логично задать самому Трампу, но с ним нет прямой линии, поэтому ответил наш президент. Будет ли война США с Ираном? Владимир Путин справедливо отметил, что война станет настоящей катастрофой. Печальные последствия будут для всех сторон.

Ну а что касается интернет-рубильников? Этот вопрос особенно волновал блогеров. Речь идет о законе, об устойчивом Рунете. В большей степени молодежь переживает, что в глобальную Сеть в скором времени им будет совсем не выйти. Владимир Путин отметил, что закон направлен на защиту и надежное функционирование российского сегмента Интернета. Ограничений никаких не будет. И в следующем году вопросы на прямую линию можно будет отправить также через Сеть.

По итогам линии Владимир Путин взял на личный контроль многие проблемные вопросы, а к решению некоторых уже приступили. И как показывает практика, все обещания, которые дал президент страны, выполняются.