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Асад обсудил с российской делегацией борьбу с террористами в Сирии

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Асад обсудил с российской делегацией борьбу с террористами в Сирии

Дамаск, 20 июня. Президент Сирии Башар Асад обсудил с российской делегацией продолжение борьбы с террористами в отдельных регионах арабской республики. Об этом сообщили в пресс-службе лидера САР.

На повестку встречи были вынесены вопросы о положении дел в стране, совместная работа Дамаска и Москвы, в первую очередь, в области противодействия боевикам запрещенных террористических группировок, а также усилия руководства двух стран по активизации политического процесса.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заверили Асада, что Москва со своей стороны будет и впредь оказывать помощь Дамаску в установлении безопасности и стабильности в Сирии.

В пресс-службе Асада отметили, что по итогам переговоров стороны договорились, что эти устремления будут реализовываться в будущем, несмотря на попытки властей ряда западных стран свести эти усилия на нет.

 

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Автор: Сергей Петров
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