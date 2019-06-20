Главные новости 20 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 20 июня.

Зафиксирована DDoS-атака на приложение прямой линии с Путиным. Колл-центр прямой линии с Путиным подвергся кибератаке из-за рубежа.

В Донбассе пьяный командир ВСУ расстрелял сослуживцев. Пьяный командир ВСУ открыл огонь по подчиненным в Донбассе.

Пиар-директор покойной Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о реакции родных певицы на слухи о строительстве храма в ее честь. Родители Началовой отреагировали на слухи о строительстве храма в честь певицы.

Рабочая поездка Владимира Зеленского в Европу оказалась полностью провальной, уверен украинский политик Дмитрий Спивак. Эксперт пояснил, как провальное турне Зеленского в Европу изменит отношения ЕС с РФ.

Владимир Соловьев попросил киевского политолога Вячеслава Ковтуна завещать пиджак депутату Рады Спиридону Килинкарову. Соловьев предложил Ковтуну «завещать свой пиджак» депутату Рады Килинкарову.

Продюсер Бари Алибасов после возвращения из больницы связал свое отравление с нефтяной мафией. Алибасов заявил, что его пыталась убить нефтяная мафия ОПЕК.

Обвинения в том, что Россия оккупирует Донбасс — полная чушь, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал полной чушью обвинения в оккупации Донбасса Россией.

Блогер Алексей Навальный снял со своего криптовалютного кошелька шесть биткоинов, чтобы погулять в отпуске в итальянском Римини. Красиво жить не запретишь: Навальный вывел 3,5 млн рублей с биткоин-кошелька на отпуск в Римини с семьей.

В Сети прямо сейчас идет соревнование среди городских герильеро в искусстве выпендриваться «смелыми вопросами Путину». Прямая линия и «неудобные» вопросы Путину. Роман Носиков отвечает за президента.

Умер владелец российского коммерческого банка «Уралсиб» Владимир Коган, об этом сообщила вице-президент банка Ирина Волина. Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган.