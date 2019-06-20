Основатель MDK остался доволен реакцией Путина на его вопрос

Москва, 20 июня. Основатель популярного паблика MDK Роберто Панчвидзе, которому удалось пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии, заявил, что заранее готовился к данному мероприятию.

Он загодя подал свои вопросы и на днях получил ответ. Организаторы прямой линии заявили, что Панчвидзе будет предоставлена возможность обратиться к президенту, но вопрос должен быть задан именно в том виде, в котором поступил в колл-центр.

«Я бы не согласился, если бы как-то его порезали, потому что тема очень серьезная, несколько дней назад она начала развиваться. Сейчас я удовлетворен, что президент хотя бы реально обратил внимание, что многие чиновники начинают злоупотреблять», — пояснил основатель MDK телеканалу 360.

Напомним, что во время прямой линии Панчвидзе обратил внимание Путина на то, что чиновники иной раз злоупотребляют законом об оскорблении госсимволов. Он привел в пример шестерых жителей Архангельской области, которых оштрафовали за комментарии в соцсетях. Путин заявил, что данный закон не вводит запрет на критику власти, а ограничивается лишь защитой официальных государственных символов. Президент поручил Генпрокуратуре изучить вопрос возможных неправомерных штрафов, пишет «Газета.ру».

Тема законов, касающихся Рунета, неоднократно поднималась во время прямой линии. Так, один из авторов обращений высказал опасение, что так называемый «закон о суверенном Интернете» приведет к созданию некоего аналога «великого китайского файрвола». Путин в ответ заявил, что никто не собирается обособлять русскоязычный сегмент Интернета.