Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Лондон, 20 июня. Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в экранизации романа Джоан Роулинг о Гарри Поттере, прокомментировал отношения своего героя и юного волшебника.

Актер предположил, что конфликты между Малфоем и Поттером могли происходить из-за романтического влечения.

«Гарри все время был влюблен в Драко. Он просто не мог этого скрывать», — сказал Фелтон, его цитирует издание AOL.

Британец добавил, что в Интернете неоднократно читал рассказы и видел рисунки по мотивам «Гарри Поттера», в которых развивались отношения Малфоя и Гермионы.

Ранее сообщалось о том, что у героев Дамблдора и Грин-де-Вальда была романтическая связь. Писательница допустила, что волшебников связывали страстные отношения.

В конце мая британская писательница анонсировала четыре рассказа из вселенной Гарри Поттера. Она намерена посвятить новеллы обучению в Хогвартсе.