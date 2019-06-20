Команда Кусто оценила запрет вылова китов для океанариумов после прямой линии с Путиным

Владивосток, 20 июня. Запрет в России вылова китов в культурно-просветительских целях — правильное и своевременное решение, важная новость для страны и всего мира. Такое мнение выразил эксперт рабочей группы по китообразным международного союза охраны природы, член команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто Григорий Цидулко.

Ранее вице-премьер России Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что правительство разрабатывает законопроект, который предполагает запрет на отлов косаток и других морских животных в просветительских целях. Единственное исключение будет сделано для ученых и народов Крайнего Севера.

Запрет вылова китов для океанариумов оценила после прямой линии с Путиным команда Кусто. По словам Цидулко, в мире наблюдается такая тенденция, что океанариумы постепенно «отмирают».

«То, что Россия фактически являлась единственным поставщиком в мире косаток и белух для международных океанариумов, было, скорее, негативной страницей в истории нашей страны», — цитирует эксперта «Интерфакс — Дальний Восток».

Цидулко добавил, что млекопитающим, не только китообразным, фактически невозможно создать нормальные условия для обитания в неволе. В том числе и у граждан России должна быть возможность увидеть этих животных в естественной среде обитания. Например, за китами, по его словам, можно понаблюдать в Крыму, Сочи и ряде других регионов.

Напомним, французский океанолог и защитник окружающей среды Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ вопрос о судьбе косаток, находящихся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморском крае. Российский лидер обратил внимание на необходимость решения проблемы.

Главе государства доложили, что белух и косаток из «китовой тюрьмы» начнут выпускать в ближайшее время. В прямом эфире были продемонстрированы кадры, на которых запечатлен процесс погрузки специальных контейнеров с млекопитающими, которых выпустят в среду естественного обитания.

Косатки и белухи, которых нелегально выловили для перепродажи в Китай, содержатся в специальном центре в Приморье под Находкой. В его отношении возбуждено уголовное дело.