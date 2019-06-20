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Россия

Путин пообещал довести до конца проблемы обманутых дольщиков

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Путин пообещал довести до конца проблемы обманутых дольщиков

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин пообещал довести до конца проблемы обманутых дольщиков. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам прямой линии.

Российский лидер сообщил, что решение проблем обманутых дольщиков лежит не только на федеральной власти, но и на региональной.

По его мнению, необходимо выявить всех дольщиков и понять, кто и каким образом пострадал.

«Эта работа ведется, ведется работа по обеспечению людей жильем, в том числе и с участием регионального или федерального бюджетов», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства отметил, что власти вкладывают все необходимые ресурсы для разрешения этой проблемы.

«Обязательно доведем это до конца», — констатировал Путин.

Президент России также заявил о необходимости перехода на новую систему финансирования жилья. По его словам, она должна быть современной и цивилизованной.

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Автор: Данила Копп
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