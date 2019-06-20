Антироссийская версия гибели MH17 бьется под градом вопросов из России

Обвиняющие Москву в гибели рейса MH17 над Донбассом не предъявили никаких доказательств, заявил президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии.

«То, что мы видели и представлено в качестве «доказательств» вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств», — отметил глава Российского государства.

Накануне пресс-конференция Объединенной следственной группы (Joint investigation team, JIT), занимающейся расследованием катастрофы Boeing 777 в небе над Донбассом, несмотря на громкие заявления, так и не дала внятных ответов на критическую массу вопросов, накопившихся к антироссийской версии гибели лайнера.

«Доказательства» JIT оказались пересказом известных заявлений персон, выставленных в качестве «обвиняемых», анонимного общения в социальных сетях и перехватов телефонных разговоров неподтвержденной даты и происхождения.

При этом в ходе пресс-конференции 19 июня практически не были освещены веские доказательства вины украинской стороны, а неувязки с версией о якобы «российской» зенитной установке «Бук», сбившей самолет, и вовсе остались за пределами обсуждения.

Федеральное агентство новостей подготовило список вопросов для JIT, правдивые ответы на которые не оставляют от антироссийской версии камня на камне.

Единственно удобная версия

Давно известно: если сразу же после некоего инцидента в общественное сознание вбрасывается одна-единственная версия расследуемого события и впоследствии не меняется в процессе следствия, то это чаще всего означает тщательно подготовленную фальшивку.

Версия о «российском следе» в катастрофе МН17, которую вот уже пятый год, несмотря на все противоречия в ней, отстаивают следователи JIT, к сожалению, обладает именно такими признаками. Ее доказательная база до сих пор основывается на информации, почерпнутой из ненадежных и непроверяемых источников, в то время как целый ряд объективных фактов сознательно игнорируется следствием.

Нормальное же расследование всегда должно начинаться со сбора доказательств, их оценки и проверки. При этом версии выдвигаются по мере сбора улик, а все улики в итоге должны сложиться в более-менее непротиворечивую картину. До такого соединения доказательств в единую сеть следствие всегда начинает работу с нескольких версий, двигается от факта к факту и, в зависимости от них, уточняет версию преступления.

В процессе, ведомом JIT, мы не видим ничего из этого: следователи готовы игнорировать даже собственноручно полученные доказательства, если они мешают обоснованию версии о «российском» комплексе «Бук».

Так, произошло, например, с обломками зенитной ракеты, которые были найдены на месте крушения МН17. Ведь последующие документы, предоставленные Российской Федерацией, показали, что данный конкретный экземпляр еще в 1986 году был отправлен в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцированную в городе Теребовле (Тернопольская область, Украинская ССР).

Точно так же голландским следствием были проигнорированы и данные российских радаров, которые были предоставлены (как в первичной, так и во вторичной, интерпретированной форме!) Ростовским центром управления воздушным движением.

Наши военные предоставили следователям JIT даже данные секретной РЛС «Утес-Т», установленной рядом с украинской границей. Показательно, что ни в данных ростовского центра, ни на экранах «Утеса-Т» пуска ракеты из района Снежного, откуда якобы стрелял «российский» комплекс, не зафиксировано.

«Неудобные» вопросы от ФАН

Не способствует установлению истины и то, что сама следственная группа крайне неохотно делится результатами своего расследования и скрывает полученные доказательств, якобы намереваясь использовать их в суде. Но уже опубликованные JIT материалы, такие как обломки зенитной ракеты с украинским номером или проигнорированные данные российских радаров, вызвали целый град «неудобных» вопросов к следствию по делу МН17.

Итак, начнем.

1. На линии соприкосновения в Донбассе в июле 2014 года было развернуто, как минимум, два дивизиона украинских зенитных комплексов «Бук», о чем, например, сообщал недавно покончивший самоубийством Дмитрий Тымчук и другие официальные источники украинского Минобороны (комплекс «Бук» на 0:55 видео, дата съемки — 05 июля 2014 года). Почему следствие JIT никак не рассматривает информацию по ним?

2. Компания DigitalGlobe проводила съемку этого района в высоком разрешении за день до трагедии, 16 июля 2014 года. В Сети до сих пор доступна демо-версия съемки в низком разрешении, однако в 2017 фотографии высокого разрешения были удалены из каталога компании. Почему следствие JIT не запрашивает эти спутниковые снимки, на которых однозначно были бы видны позиции украинских дивизионов «Бук»? Почему нам выдают за истину в последней инстанции мутные видео и фотографии непонятного происхождения, а не спутниковый снимок? И с какой целью компанией DigitalGlobe произведено сокрытие детальных снимков?

3. После предыдущей пресс-конференции следствию JIT предоставлена официальная информация по ракете «Бука», которая наглядно показывает, что этот экземпляр ракеты был передан на Украину еще в советские времена. Как оценена эта информация? Какие шаги предприняты для выяснения дальнейшего перемещения этой ракеты по территории Украины? Найдены ли должностные лица, ответственные за ее хранение и использование?

4. Председатель СБУ Валентин Наливайченко на официальной пресс-конференции сообщал, что еще 18 июля 2014 года, то есть через день после катастрофы, Украиной были задержаны два «корректировщика», работавших совместно с комплексом «Бук» и имеющих при себе российские паспорта. Что с ними? Кто эти люди? Где протоколы их допросов и свидетельские показания?

5. Каким образом следствием учтены первичные и вторичные данные российских радаров Ростовского центра УВД и военного радара «Утес-Т», которые показывают отсутствие пуска зенитной ракеты из района населенного пункта Снежное, где, по мнению JIT, в день трагедии находился комплекс «Бук»?

6. За месяц до катастрофы, 16 июня 2014 года, загадочная группа «диверсантов» повредила курсовой радар ТРЛК-8 в селе Зайцево Артемовского района. Расследование по факту повреждения радара Киев не проводил, а в материалах JIT и вовсе указано, что радар был на «плановом техобслуживании». В то время как именно ТРЛК-8 в Зайцево обеспечивал контроль воздушной зоны, в которой был сбит рейс МН17: Ростов и Днепропетровск практически не видели в этом районе MH17. Почему голландское следствие приняло версию Украины о «техническом обслуживании» ТРЛК-8? Зачем украинская сторона скрывала умышленное повреждение радара неизвестными?

7. Согласно сообщению российского министерства обороны, в день катастрофы была отмечена интенсивная работа всех девяти имевшихся в то время у Украины работоспособных РЛС «Купол-М1», которыми оснащены комплексы «Бук». Однако по заявлению украинской стороны, которое она сделала во время приезда в Киев следственной группы JIT в 2015 году, все радарные установки «Купол-М1» были якобы «отключены», поскольку в тот день полеты военной авиации Украины якобы «не проводились». Почему следователи JIT не настояли на представлении данных работавших украинских РЛС «Купол-М1», установленных на комплексах «Бук»? Почему Украина скрыла факт активной работы своих военных радаров? Были ли допрошены украинские военнослужащие, которые несли дежурство на этих комплексах с работающими РЛС? Где их показания?

8. До сих пор не получила своей оценки версия с использованием ракет с украинского штурмовика. Хотя есть, как минимум, 22 свидетеля на местах, которые утверждают о факте нахождения военного самолета рядом с рейсом МН17. Более того, известен даже пилот, который, возможно, сопровождал Boeing на своем Су-25, — это майор 299-й бригады Владислав Волошин, что известно из показаний механика той же части Евгения Агапова. Впоследствии в СМИ был даже опубликован план полета Су-25 майора Волошина в день катастрофы, который показывает, что украинская военная авиация регулярно осуществляла полеты в зоне, где был сбит авиалайнер.

Здесь стоит напомнить, что через два дня после катастрофы лайнера Волошин был награжден орденом мужества III степени, а его портрет повесили среди портретов 16 героев АТО в администрации президента Петра Порошенко. 18 марта 2018 года Волошин покончил с собой в своей николаевской квартире — по версии следствия, он зашел в ванную, выстрелил в грудь, а спустя два часа скончался. О причинах самоубийства Волошин никому так и не рассказал, посмертной записки найдено не было.

Почему следователи JIT не допросили майора Волошина во время своих поездок на Украину? Почему до сих пор не взяты показания у его сослуживцев из 299-й бригады? Проанализированы ли летные планы этого подразделения на 17 июля 2014 года? Проведена ли проверка учета вооружения?

9. Чем объясняется отсутствие в телах пассажиров поражающих элементов в форме «бабочки» (двутавра), характерных для заряда ракеты комплекса «Бук-М1», стоящего на вооружении в России, при одновременном наличии десятков поражающих элементов в форме куба (нормальное соотношение — 1:3), которые извлекли из обшивки лайнера и из тел пассажиров? Почему единственные две «бабочки» были найдены в телах пилотов, которые зачем-то завозились украинской стороной на завод им. Малышева в Харькове?

Ответов нет и не будет

Необходимо подчеркнуть, что этот список вопросов касается лишь моментов объективного контроля (радары), вещественных доказательств (обломки ракет, поражающие элементы) и ряда альтернативных версий (как, например, присутствие Су-25 в районе катастрофы), которые сознательно игнорируются JIT.

Но и в собственной версии следствия, которую они всячески пытаются отстоять, — отнюдь не меньше вопиющих неувязок. Например, не ясен маршрут искомого «Бука»: данные, представленные JIT, отличаются от алгоритма поездки, нарисованного Украиной в иске к России в ООН (стр. 89 документа).

При этом украинская часть предлагаемого маршрута, которую в двух версиях представили JIT и Украина, тем не менее, предполагает, что на своем пути «Бук», транспортируемый на тягаче (общий вес тягача с установкой — 56 тонн), должен был пересечь несколько мостов с ограничением 25 тонн. Кроме того, в одном из населенных пунктов «Буку» на тягаче предстояло проехать под мостом высотой 3,8 метра, в то время как даже без тягача высота установки составляет те же 3,8 метра.

На самом деле, у JIT даже нет уверенных данных о том, что найденные ими двутавры-«бабочки» действительно принадлежат «Буку»! Найденные в кокпите самолета и в телах пилотов «бабочки» весили от 5 до 5,7 грамм. Тогда как исходный вес поражающего элемента «Бука» составляет 8 грамм, причем после пробивания 5 мм алюминия сохранившие форму двутавры весили не менее 7 грамм — такие цифры показал натурный эксперимент российского концерна «Алмаз-Антей».

Все эти ляпы — при практически полном копировании на последней пресс-конференции JIT давних сливов одиозной группы Bellingcat, вызывают неприятие даже у стран, которые официально участвуют в расследовании.

Так, премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир на следующий день после пресс-конференции JIT заявил, что выводы Объединенной следственной группы по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными.

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении», — подчеркнул премьер-министр Малайзии в интервью Malay Mail.

О том, что расследование должно быть подкреплено доказательствами, а не быть политически мотивированным, заявило и министерство иностранных дел Малайзии.

Действительно, не надо быть следователем или экспертом, чтобы увидеть очевидное: следствие JIT опустилось до анализа фальшивых видео и не связанных с фактом крушения телефонных бесед, сознательно игнорируя критический корпус веских вещественных доказательств и прямых свидетельских показаний.

Весь этот фарс с заранее назначенными виновниками, разумеется, не в состоянии установить истину в вопросе катастрофы Boeing в небе над Донбассом. Тем более, когда в этом «расследовании» до сих пор принимает участие одна из подозреваемых сторон.