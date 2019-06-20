Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи с Абэ на G20

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Осаке.

По его мнению, Абэ тоже заинтересован в нормализации отношений и заключении мирного договора.

«Казалось бы, вот-вот это (произойдет), но часто возникают вопросы, которые откладывают окончательное решение этого вопроса», — пояснил Путин.

Глава государства также выразил уверенность, что этого хотят и японский, и российский народ.

«Будем к этому стремиться», — подчеркнул он.

Вспомнил Путин и о своем прошлогоднем визите в Японию, когда Абэ приглашал его и на неофициальные мероприятия.

«Это не самые важные сюрпризы в межгосударственных отношениях — выход на татами и посещение горячих источников», — заметил президент.

При этом Путин добавил, что «это тоже важно и создает определенную атмосферу».

Напомним, саммит Большой Двадцатки в Осаке пройдет 28-29 июня. На полях саммита у Путина запланированы отдельные двусторонние встречи с лидерами ряда стран.

Интригой остается вопрос о переговорах Путина и Трампа на G20. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков ранее сообщали, что никаких импульсов со стороны Вашингтона на этот счет не поступало, и подготовка к встрече не ведется. При этом ни Песков, ни Ушаков не исключили, что Путин и Трамп могут провести короткую встречу «на ногах».