Путин заверил, что в России помнят о Вышинском

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин не исключил возможности обмена находящегося под следствием в Киеве редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России Олега Сенцова или украинских моряков.

«Мы думаем, мы не забыли», — отметил глава государства, отвечая на вопрос журналистов, возможен ли такой обмен до встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор срок действия меры пресечения продлевался неоднократно.

Сам журналист все обвинения отрицает. При этом он выступает против совершения обмена на украинских граждан, задержанных в России. Он настаивает на том, чтобы с него были сняты все обвинения. По словам Вышинского, его дело является политически мотивированным и позорит Украину на весь мир. Сегодня данный процесс активно обсуждают и в Европарламенте, и в ОБСЕ. Журналист подчеркнул, что Киеву политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом.

Отметим, что статья «государственная измена», по которой подозревается Вышинский, является одной из самых «популярных» у украинских следователей. По этой статье, в частности, проходил политик Виктор Медведчук. Основанием для подозрений в госизмене стали его призывы дать особый статус Донбассу, что является обязательным условием подписанных Украиной минских соглашений.