Выпускники академии Генштаба ВС РФ доказали свой профессионализм в Сирии

Москва, 20 июня. Военнослужащие, прошедшие подготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ, доказали свой профессионализм в ходе операции против международного терроризма в Сирии, заявил генерал армии Валерий Герасимов.

Звание выпускника академии Генштаба является почетным и ответственным. Это высококвалифицированные военные специалисты с политическим кругозором и государственным мышлением, отметил Герасимов.

«Скоро вы все приступите к выполнению своих непосредственных должностных обязанностей», — сказал он на церемонии выпуска в академии.

Служебный рост зависит от того, как распорядиться с полученными знаниями. Примером служат выпускники академии, которые руководят операциями в Сирии.

Глава Генштаба ВС РФ добавил, что в этом году академию заканчивают не только российские, но и иностранные военнослужащие. С ними РФ объединяют доверительные отношения и партнерство. Герасимов поздравил выпускников от имени главы Минобороны России Сергей Шойгу.

Ранее глава оборонного ведомства сообщил, что 98% экипажей военно-транспортной авиации ВКС РФ получили боевой опыт в Сирии.