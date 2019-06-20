Автопробег памяти стартовал на Поклонной горе. ФАН-ТВ

В Москве от стен Музея Победы стартовал автопробег из Москвы в Брест, посвященный 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут пройдет через Москву, Волоколамск, Бородино, Малоярославец, Калугу и Брянск, а также Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Кобрин и другие города. В этих местах участники автопробега планируют возложить цветы к могилам Неизвестного Солдата и памятникам воинам-освободителям, встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, школьниками, студентами, кадетами и юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов. Через весь маршрут автомобилисты провезут гильзы с землей из городов-героев и городов воинской славы.

Пробег организован добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту.

«Два наших государства связывает очень большая совместная история. Совместная война, те потери, цена достигнутой победы нас прочно объединили, поэтому в этом году у нас 75 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Естественно, мы помогаем провести данное мероприятие. Берем субъекты, регионы, которые непосредственно примыкали к территории Белоруссии, на территории которых осуществлялась концентрация войск для проведения операции «Багратион», это пять субъектов. И в дальнейшем по хронологии освобождения городов на территории Белоруссии пройдет автопробег с проведением мероприятий значимой, массовой направленности», — говорит Александр Колмаков, председатель ДОСААФ России.

Финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости-героя. ДОСААФ Белоруссии также принимает участие в организации мероприятия памяти.

«Когда мы под Брестом, под Гродно и в других населенных пунктах нашей тогда необъятной страны, мы не делили кто, как, к чему и так далее. Вы знаете, что первый город, который был в Белоруссии освобожден, — это Комарин. Поэтому 24-го числа у нас в Комарине начинается отдельный автопробег, который подойдет к этой колонне, которая с Поклонной горы, и встретятся там, и вместе пойдут до Бреста. Но я искренне благодарен, для нас большая честь, что в таком значимом месте, как Поклонная гора, мы сегодня направили экипажи», — рассказывает Иван Дырман, генерал-майор, председатель ДОСААФ Белоруссии.

Цель автопробега — укрепление дружеских связей между народами России и Белоруссии и содействие сохранению памяти о Великой Отечественной войне.