Эксперт оценил риск начала войны между США и Ираном

Ситуация вокруг военной конфронтации США с Ираном непростая; если какая-то из сторон захочет начать боевые действия, она найдет повод. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Катастрофа для региона

Применение Соединенными Штатами силы против Ирана стало бы катастрофой для региона. Об этом в ходе прямой линии заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Не знаем, не хотелось бы, конечно. Но США заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона как минимум. Это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона», — заявил Путин в ответ на вопрос, будет ли война США с Ираном в связи с событиями в Оманском заливе.

Запугивание военной мощью

Как отметил Евгений Валяев, ситуация с танкерами в Оманском заливе показывает, что повод к началу боевых действий найти совсем не сложно.

«С другой стороны, мы лишь увидели, как стороны обменялись взаимными обвинениями и не прибегли к действиям, которые можно было характеризировать как начало эскалации конфликта. Можно подтвердить выводы, сделанные многими специалистами ранее, что президент США Дональд Трамп совсем не хочет ввязываться в активные военные действия», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, политика Трампа направлена на уменьшение военной активности США. Он использует вооруженные силы для запугивания оппонентов и лоббирования своих подходов для заключения максимально выгодных для США сделок.

С помощью Ирана Трамп показывает ошибочность внешнеполитической линии демократов и экс-президента США Барака Обамы. Трамп такой политикой показывает превосходство своего подхода на Ближнем Востоке. Это принесет ему очки, поэтому Трамп не откажется от этой линии поведения с Тегераном.

«История показывает, что американской демократии для поддержания тонуса нужен внешний идеологический враг, им нужен антипод. Американская демократия отлично развивалась во времена холодной войны, а после распада СССР начала переживать кризис идентичности. На данный момент Иран является одним из ярких антиподов Америке, — именно так подает ситуацию сам Трамп», — добавил Евгений Валяев.

Точка невозврата

Эксперт уверен, что Ирану нужно быть готовым к тому, что на протяжении всего периода, пока президентом США является Дональд Трамп, не будет происходить разморозки санкционного режима. Антииранская активность США на Ближнем Востоке является логичным продолжением политики Трампа в регионе.

Произраильская политика Вашингтона, которая окончательно сформировалась как раз при новом американском президенте, не допускает никакого дипломатического диалога с Тегераном. Выход США из СВПД по иранской ядерной программе, ужесточение антииранских санкций, переброска кораблей для усиления американского присутствия в регионе — эти шаги показывают, что Трамп верен своим предвыборным обещаниям усмирить Иран и поддержать Израиль.

«В среднесрочной перспективе, пока в Вашингтоне у руля будет оставаться Дональд Трамп, никакого прогресса по линии дипломатического решения иранского вопроса не последует. В этой позиции есть свои плюсы, и они заключены в предсказуемости. Предсказуемость поведения всегда лучше непредсказуемости и авантюрных шагов. Поэтому говорить о возможном прямом военном столкновении между силами Ирана и США преждевременно. Каждая страна, США и Иран, на данной стадии эскалации пока действует предсказуемо и не переходит точку невозврата», — рассказал Евгений Валяев.

По словам эксперта, заложником политики Трампа на Ближнем Востоке стал не только сам Иран, но и перспективная сделка с точки зрения международного права и дипломатии — СВПД по иранской ядерной программе. Это было зрелое соглашение для современного нестабильного этапа международных отношений.

При ее заключении даже казалось, что эта сделка может стать прообразом развития будущих договоров по ограничению вооружений, в том числе и ядерных. Эта сделка показала, что при активном стремлении к миру и безопасности всех игроков можно достичь результатов даже в таком сложном регионе, как Ближний Восток.

«Без сделки и под режимом санкций Иран сможет снова усилить свою экспансионистскую политику на Ближнем Востоке по поддержке шиитских группировок. Ирану нужно показать, что он способен не только отбиваться, но и атаковать, чтобы в будущем у него были темы для торга с другими мировыми игроками. Американское командование понимает, что на фоне фактического срыва ядерной сделки с Ираном Тегеран может усилить свою экспансию в регионе. Это может проявиться в виде антиизраильских выпадов на территориях Сирии, Ливана и Палестины. Поэтому американцы будут усиливать свое присутствие в регионе», — заметил Евгений Валяев.

Эксперт подчеркнул, что если эскалация будет неизбежна, то максимальная активность со стороны США будет заключаться в применении мощного вооружения в виде превентивного удара против иранских военных сил. При такой ситуации нужно будет смотреть, на какой ответ способен сам Иран.

«Президент России Владимир Путин справедливо считает, что такой сценарий только усугубит кризис в регионе и усилит поток беженцев, а возможный ответ Ирана как раз считает непредсказуемым», — заключил Евгений Валяев.

Напомним, в Вашингтоне готовы ввести ограничительные меры против европейского механизма финансовых расчетов с Ираном. Механизм финансовых расчетов (INSTEX) призван помочь компаниям Европейского союза вести бизнес с Ираном, не опасаясь новых санкций, введенных Вашингтоном после выхода из ядерной сделки с Тегераном.