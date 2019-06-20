Эксперты составили топ самых неугоняемых машин
Москва, 20 июня. Эксперты из «АльфаСтрахования» составили рейтинг автомобилей, которые реже всего угоняют.
Оказалось, что меньше всего угонщиков интересуют такие модели, как Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Volvo XC40, LADA XRay и Volkswagen Touareg. В десятку также вошли Audi Q5, BMW X3, LADA Kalina, Chevrolet Niva и Renault Captur. Все эти машины ни разу не угонялись, судя по статистике автострахования.
«Автомобили чаще всего угоняют для разбора или на заказ. Обычно в первом случае выбираются более дешевые марки, во втором — более дорогие. Пониженный интерес угонщиков к автомобилю косвенно отражает ситуацию на черном рынке, — отметил директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.
Ранее сообщалось, что количество угонов машин в Москве сократилось в три раза благодаря установленным камерам видеонаблюдения. Каждый автомобиль ежедневно попадает в объективы 14 камер. Оборудование видеонаблюдения устанавливается не только для отслеживания нарушений, но и для обеспечения безопасности.
По словам экспертов, популярностью у автоугонщиков в РФ пользуются автомобили, которые чаще всего приобретают россияне. В прошлом году бесспорными лидерами продаж стали модели марки Lada, а также бюджетные корейские версии Hyundai и Kia. Специалисты советуют оставлять машину в гараже. Если его нет — на улице, но в надежном месте — где есть фонари и видеокамеры. Есть шанс, что эти факторы отпугнут преступников.