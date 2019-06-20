Вышедший из комы Алибасов обвинил приятельницу в своем плохом самочувствии

Москва, 20 июня. Продюсер Бари Алибасов обвинил приятельницу Марият Мухину в том, что плохо себя чувствует. Сообщил источник Федерального агентства новостей. Диетолог представилась врачом из НИИ Склифосовского.

Диетолог Марият Мухина днем 20 июня заявила, что Бари Алибасова удерживают силой в квартире дома на Мерзляковском переулке. Продюсер вызвал полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по месту вызова, Алибасов сказал, что его никто не удерживает дома. Он попросил не тревожить жителей его подъезда.

Продюсер обвинил Мухину в том, что прогнозы специалистов из НИИ Склифосовского о его реабилитации не оправдались. При этом диетолог не является лечащим врачом Алибасова.

У основателя группы «На-На» взяли анализы на психотропные вещества. Результаты исследований обнародуют в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Несколько недель он находился в тяжелом состоянии.