Переизбрание Трампа откроет окно возможностей для нормализации отношений с Россией
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита «Большой двадцатки», который состоится в японской Осаке в конце июня. О намерении встретиться с российским коллегой заявил Трамп, сообщают американские СМИ.
Политологи отмечают, что Путин и Трамп встречаются нечасто, поскольку американский лидер вообще не слишком активен на внешнеполитической арене. Трампу хватает проблем внутри страны в первую очередь из-за постоянных козней его заклятых врагов — демократов, которые активно, хотя и безуспешно разыгрывают «русскую карту» (вспомним провальное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» представителей РФ в американские выборы и о якобы имевшем место «сговоре» Трампа с Москвой).
Тем важнее предстоящая встреча российского и американского лидеров: Трамп идет на второй президентский срок и сразу обозначает свои приоритеты — нормализация отношений с Россией на основе прагматизма и взаимной выгоды.
Дональд Трамп как президент одной из двух сверхдержав для России фигура гораздо более выгодная, чем была бы его проигравшая соперница-демократка Хиллари Клинтон, уверены эксперты, следящие за американской политической повесткой. С этой точкой зрения, хотя и с некоторыми оговорками, согласен известный политолог и общественный деятель Сергей Марков.
«Хиллари Клинтон — защитница и выразитель идей американского истеблишмента, который ведет гибридную войну против России, в то время как Трамп выражает мнение большинства американского общества, которое хочет иметь нормальные отношения с нашей страной, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.
— Но надо учитывать, что Трамп в течение всего времени, что он занимает президентский пост, был фактически отключен от возможности наладить нормальные отношения с Россией».
Политолог напомнил, что в ходе фейковых «разоблачений» якобы «связей» Трампа с Москвой в США была развязана беспрецедентная антироссийская кампания, вину за которую несут демократы — проигравшая на выборах сторона, представляемая Хиллари Клинтон.
Марков считает, что эту кампанию во многом спонсируют контролируемые демократами американские спецслужбы: отсюда фальшивое дело о якобы отравлении двойного агента Сергея Скрипаля (и пусть никого не обманывает тот факт, что провокация была совершена на территории Великобритании, отмечает эксперт); имитация химических атак в Сирии, чтобы обвинить Россию в «химическом терроризме» и другие подобные провокации.
«Так что теоретически для нас, конечно, лучше Трамп, чем Хиллари, но американскому президенту пора брать вопросы российско-американских отношений в свои руки», — отмечает эксперт.
Хиллари Клинтон: угрозы и риски для России и мира
По мнению экспертов, если бы в 2016 году победа на выборах президента США досталась Хиллари Клинтон, России и всей планете пришлось бы несоизмеримо сложнее.
В частности, именно такой точки зрения придерживается политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.
«Избрание Хиллари Клинтон в качестве президента США было бы плохой новостью и для России, и для мира, и для самих Соединенных Штатов, — отметил американист. — Хиллари Клинтон была проектом, таким же проектом, как и Барак Обама, полностью придуманном политтехнологами».
Как Обама стал первым чернокожим президентом, так и Хиллари — первый президент-женщина — должны была показать, какие мол американцы прогрессивные, говорит собеседник ФАН.
«Но ее проект, к счастью, не прошел и не из-за того, что американцы такие отсталые. Он не прошел из-за низкого качества человеческого материала, потому что многим изначально было понятно, что Хиллари Клинтон — это плохо», — отметил Домрин.
Политолог по пунктам объяснил, почему избрание Хиллари Клинтон было бы плохо не только для самих Соединенных Штатов, но и для России, и для мира.
Пользуясь поддержкой истеблишмента, который склонен доверять демократам и ненавидит республиканцев, Хиллари наверняка продолжила бы агрессивную политику 44-го президента США Барака Обамы, который сознательно разжигал по всему миру оранжевые революции, говорит эксперт. Она бы угрожала России, инициируя все новые и новые санкции, постоянно ставя под сомнение российский статус Крыма, всячески поддерживая кровавую политику Киева по отношению к народу Донбасса, и т. д.
Напомним, именно Хиллари, будучи госсекретарем США, официально поддержала протесты российской оппозиции 2011-2012 годов, направленные лично против Владимира Путина. Став президентом США, она неминуемо продолжила бы политику поощрения российских оппозиционеров, спонсируемых Западом.
«Хиллари считала и продолжает считать, что максимально жесткие экономические санкции — наиболее эффективная мера сдерживания «российской агрессии» и влияния Москвы, — говорит собеседник ФАН. — Клинтон неоднократно критиковала Трампа за излишнюю мягкость в отношении России».
Именно Хиллари Клинтон была одним из инициаторов широкой поддержки «арабской весны» и оппозиционных исламистских сил в постсоветской Средней Азии — Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Туркмении, что могло привести к дестабилизации всего региона и росту террористической угрозы на границе с РФ, напоминает американист.
Собеседник ФАН также отметил, что именно в бытность Клинтон главой госдепартамента Соединенные Штаты провели ряд операций, которые были направлены на расширение сферы геополитического влияния Вашингтона: помимо уже упомянутой «арабской весны», это убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи, дестабилизация в Сирии, попытка изоляции сирийского лидера Башара Асада и т. д.
«Впрочем, выгоды от этого, в частности от свержения и убийства Каддафи, США так и не получили», — говорит ученый.
Эксперт отмечает, что Клинтон была одной из активных сторонниц государственного переворота на Украине, в организации которого США сыграли важнейшую роль. Бывший президент Украины Петр Порошенко и антироссийски настроенный украинский бизнес административно и финансово поддержали предвыборную кампанию Клинтон, перечисляя в ее фонд огромные суммы и открыто выражая сомнение, что Трамп в состоянии быть президентом. В случае победы Клинтон правительство США оказывало бы значительно более серьезную поддержку Украине, чем администрация Трампа.
Кроме того, личная неприязнь Хиллари к российскому лидеру вплоть до непристойных оскорблений сделала бы при ее президентстве в принципе невозможным конструктивный диалог между Россией и США.
Именно Клинтон была сторонницей налаживания отношений с Ираном, Венесуэлой и Кубой в попытке поссорить их с Россией и заставить вести проамериканскую политику. Отсутствие западных санкций в отношении Ирана и Венесуэлы привело бы к снижению цен на энергоресурсы, что негативным образом сказалось бы на экономике России.
Хиллари Клинтон — ярая сторонница расширения НАТО на восток и включения в него Украины и Грузии. Ее президентство гарантировало бы единство НАТО, тогда как политика Трампа привела к разногласиям между государствами-членами альянса, что, безусловно, плюс для России.
Не забудем, что Хиллари Клинтон — политик, спонсируемый Джорджем Соросом — апологетом идеи глобализма, сторонником насильственной смены неугодных режимов и навязывания всему миру так называемых «демократических ценностей». Наверняка эти идеи Клинтон бы понесла миру в качестве президента США, что категорически не устраивает Россию, которая ведет суверенную политику и требует от других стран невмешательства в наши внутренние дела.
«В головах демократов так и осталась соросовская повестка дня, — говорит Домрин. — Они и сегодня меньше всего думают, как сделать лучше жизнь американцев (как это произошло за время правления Трампа).
Они думают, как бы «демократию» (в их видении) принести в другие страны, экспортировать эту самую американскую «демократию» в лучших традициях революционеров-троцкистов, которые пытались экспортировать революцию в начале 1920-х годов».
В этом смысле Трамп как националист, как патриот, как человек «от сохи», то есть от реального производства, от промышленного сектора, а не от глобальных спекулянтов типа Сороса, понимает, как сделать так, чтобы американцы стали жить лучше, говорит эксперт.
«Понятно, что сейчас Хиллари баллотироваться не будет, но будут баллотироваться люди, которых она поддерживает. Но это все арьергардные бои демократов, которые так и не смогли признать, что они проиграли не из-за «коварных русских», а исключительно по собственной вине.
У Трампа сейчас больше маневра. И когда он будет переизбран, в чем я не сомневаюсь, когда он станет «хромой уткой» (в США стать президентом можно только дважды), у него будут развязаны руки: он ни от кого и ни от чего больше не будет зависеть. Вот тогда откроется окно возможностей для нормализации отношений России с Соединенными Штатами», — резюмировал Александр Домрин.