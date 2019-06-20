Переизбрание Трампа откроет окно возможностей для нормализации отношений с Россией

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита «Большой двадцатки», который состоится в японской Осаке в конце июня. О намерении встретиться с российским коллегой заявил Трамп, сообщают американские СМИ.

Политологи отмечают, что Путин и Трамп встречаются нечасто, поскольку американский лидер вообще не слишком активен на внешнеполитической арене. Трампу хватает проблем внутри страны в первую очередь из-за постоянных козней его заклятых врагов — демократов, которые активно, хотя и безуспешно разыгрывают «русскую карту» (вспомним провальное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» представителей РФ в американские выборы и о якобы имевшем место «сговоре» Трампа с Москвой).

Тем важнее предстоящая встреча российского и американского лидеров: Трамп идет на второй президентский срок и сразу обозначает свои приоритеты — нормализация отношений с Россией на основе прагматизма и взаимной выгоды.

Дональд Трамп как президент одной из двух сверхдержав для России фигура гораздо более выгодная, чем была бы его проигравшая соперница-демократка Хиллари Клинтон, уверены эксперты, следящие за американской политической повесткой. С этой точкой зрения, хотя и с некоторыми оговорками, согласен известный политолог и общественный деятель Сергей Марков.

«Хиллари Клинтон — защитница и выразитель идей американского истеблишмента, который ведет гибридную войну против России, в то время как Трамп выражает мнение большинства американского общества, которое хочет иметь нормальные отношения с нашей страной, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но надо учитывать, что Трамп в течение всего времени, что он занимает президентский пост, был фактически отключен от возможности наладить нормальные отношения с Россией».

Политолог напомнил, что в ходе фейковых «разоблачений» якобы «связей» Трампа с Москвой в США была развязана беспрецедентная антироссийская кампания, вину за которую несут демократы — проигравшая на выборах сторона, представляемая Хиллари Клинтон.

Марков считает, что эту кампанию во многом спонсируют контролируемые демократами американские спецслужбы: отсюда фальшивое дело о якобы отравлении двойного агента Сергея Скрипаля (и пусть никого не обманывает тот факт, что провокация была совершена на территории Великобритании, отмечает эксперт); имитация химических атак в Сирии, чтобы обвинить Россию в «химическом терроризме» и другие подобные провокации.

«Так что теоретически для нас, конечно, лучше Трамп, чем Хиллари, но американскому президенту пора брать вопросы российско-американских отношений в свои руки», — отмечает эксперт.

Хиллари Клинтон: угрозы и риски для России и мира

По мнению экспертов, если бы в 2016 году победа на выборах президента США досталась Хиллари Клинтон, России и всей планете пришлось бы несоизмеримо сложнее.

В частности, именно такой точки зрения придерживается политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Избрание Хиллари Клинтон в качестве президента США было бы плохой новостью и для России, и для мира, и для самих Соединенных Штатов, — отметил американист. — Хиллари Клинтон была проектом, таким же проектом, как и Барак Обама, полностью придуманном политтехнологами».

Как Обама стал первым чернокожим президентом, так и Хиллари — первый президент-женщина — должны была показать, какие мол американцы прогрессивные, говорит собеседник ФАН.

«Но ее проект, к счастью, не прошел и не из-за того, что американцы такие отсталые. Он не прошел из-за низкого качества человеческого материала, потому что многим изначально было понятно, что Хиллари Клинтон — это плохо», — отметил Домрин.

Политолог по пунктам объяснил, почему избрание Хиллари Клинтон было бы плохо не только для самих Соединенных Штатов, но и для России, и для мира.

Пользуясь поддержкой истеблишмента, который склонен доверять демократам и ненавидит республиканцев, Хиллари наверняка продолжила бы агрессивную политику 44-го президента США Барака Обамы, который сознательно разжигал по всему миру оранжевые революции, говорит эксперт. Она бы угрожала России, инициируя все новые и новые санкции, постоянно ставя под сомнение российский статус Крыма, всячески поддерживая кровавую политику Киева по отношению к народу Донбасса, и т. д.

Напомним, именно Хиллари, будучи госсекретарем США, официально поддержала протесты российской оппозиции 2011-2012 годов, направленные лично против Владимира Путина. Став президентом США, она неминуемо продолжила бы политику поощрения российских оппозиционеров, спонсируемых Западом.

«Хиллари считала и продолжает считать, что максимально жесткие экономические санкции — наиболее эффективная мера сдерживания «российской агрессии» и влияния Москвы, — говорит собеседник ФАН. — Клинтон неоднократно критиковала Трампа за излишнюю мягкость в отношении России».

Именно Хиллари Клинтон была одним из инициаторов широкой поддержки «арабской весны» и оппозиционных исламистских сил в постсоветской Средней Азии — Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Туркмении, что могло привести к дестабилизации всего региона и росту террористической угрозы на границе с РФ, напоминает американист.

Собеседник ФАН также отметил, что именно в бытность Клинтон главой госдепартамента Соединенные Штаты провели ряд операций, которые были направлены на расширение сферы геополитического влияния Вашингтона: помимо уже упомянутой «арабской весны», это убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи, дестабилизация в Сирии, попытка изоляции сирийского лидера Башара Асада и т. д.

«Впрочем, выгоды от этого, в частности от свержения и убийства Каддафи, США так и не получили», — говорит ученый.

Эксперт отмечает, что Клинтон была одной из активных сторонниц государственного переворота на Украине, в организации которого США сыграли важнейшую роль. Бывший президент Украины Петр Порошенко и антироссийски настроенный украинский бизнес административно и финансово поддержали предвыборную кампанию Клинтон, перечисляя в ее фонд огромные суммы и открыто выражая сомнение, что Трамп в состоянии быть президентом. В случае победы Клинтон правительство США оказывало бы значительно более серьезную поддержку Украине, чем администрация Трампа.

Кроме того, личная неприязнь Хиллари к российскому лидеру вплоть до непристойных оскорблений сделала бы при ее президентстве в принципе невозможным конструктивный диалог между Россией и США.

Именно Клинтон была сторонницей налаживания отношений с Ираном, Венесуэлой и Кубой в попытке поссорить их с Россией и заставить вести проамериканскую политику. Отсутствие западных санкций в отношении Ирана и Венесуэлы привело бы к снижению цен на энергоресурсы, что негативным образом сказалось бы на экономике России.

Хиллари Клинтон — ярая сторонница расширения НАТО на восток и включения в него Украины и Грузии. Ее президентство гарантировало бы единство НАТО, тогда как политика Трампа привела к разногласиям между государствами-членами альянса, что, безусловно, плюс для России.

Не забудем, что Хиллари Клинтон — политик, спонсируемый Джорджем Соросом — апологетом идеи глобализма, сторонником насильственной смены неугодных режимов и навязывания всему миру так называемых «демократических ценностей». Наверняка эти идеи Клинтон бы понесла миру в качестве президента США, что категорически не устраивает Россию, которая ведет суверенную политику и требует от других стран невмешательства в наши внутренние дела.

«В головах демократов так и осталась соросовская повестка дня, — говорит Домрин. — Они и сегодня меньше всего думают, как сделать лучше жизнь американцев (как это произошло за время правления Трампа). Они думают, как бы «демократию» (в их видении) принести в другие страны, экспортировать эту самую американскую «демократию» в лучших традициях революционеров-троцкистов, которые пытались экспортировать революцию в начале 1920-х годов».

В этом смысле Трамп как националист, как патриот, как человек «от сохи», то есть от реального производства, от промышленного сектора, а не от глобальных спекулянтов типа Сороса, понимает, как сделать так, чтобы американцы стали жить лучше, говорит эксперт.