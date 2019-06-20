Путин объяснил, почему России не нужен статус сверхдержавы

Москва, 20 июня. Россия не хочет вернуться в состояние, когда СССР навязывал соседям свое видение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода после прямой линии.

«Мы не стремимся к статусу сверхдержавы, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что в таком состоянии находился СССР, навязывая своим соседям, в том числе Восточной Европе, образ жизни, политическую систему.