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Россия
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Путин объяснил, почему России не нужен статус сверхдержавы

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Путин объяснил, почему России не нужен статус сверхдержавы

Москва, 20 июня. Россия не хочет вернуться в состояние, когда СССР навязывал соседям свое видение, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода после прямой линии.

«Мы не стремимся к статусу сверхдержавы, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что в таком состоянии находился СССР, навязывая своим соседям, в том числе Восточной Европе, образ жизни, политическую систему.

«Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив», — объяснил он в ответ на вопрос, обладает ли Россия статусом сверхдержавы.

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Автор: Сергей Петров
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