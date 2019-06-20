Москва, 20 июня. Оценка министром иностранных дел Сергеем Лавровым дружбы России и Африки для торговли и расширения экономического сотрудничества не охватывает масштабов и выгод для обеих сторон, заявил ведущий научный сотрудник МГИМО, специалист по Африке Юрий Зинин.

Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и стран Африки. По его словам, товарооборот между Россией и африканским континентом на уровне 20 миллиардов долларов — «ничтожно малая часть потенциала» между странами «самого перспективного континента» и Москвой.

Как пишет «Экономика сегодня», эксперт уточнил, что Кремль это понимает и в последние годы активно налаживает отношения с Африкой как в политическом, так и экономическом плане.

«В перспективе, если эта работа продолжится, заявленную цифру товарооборота можно увеличить в разы, а то и в десятки раз», — сообщил Зинин.

По мнению специалиста, сфер для сотрудничества России и африканских государств много. Это могут быть и контакты военно-технической направленности, добыча полезных ископаемых, совместные предприятия в сельском хозяйстве, медицине, энергетике и даже туризме.

Ранее сообщалось, что Лавров считает перспективным сотрудничество России и Африки в экономике. Он подчеркнул, что стороны выступают против односторонних ограничительных мер и торговых войн, а также настаивают на справедливом характере системы мировой торговли и возможности для всех стран пользоваться плодами глобализации.

Напомним, член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков оценил роль России в африканском урегулировании. По мнению российского парламентария, Москва является тем союзником, который способен действовать очень эффективно. По словам эксперта, посредническая роль России во внутристрановых и межгосударственных конфликтах очень велика. Подавляющее большинство стран мира признает, что Российская Федерация играет роль реального посредника. При этом Москва не стремится получить какие-либо выгоды или преференции, ее интересует исключительно отношение к РФ. Специалист напомнил, что Россия не становится на сторону неправедных сил, если они придерживаются террористических взглядов и иных деструктивных воззрений.