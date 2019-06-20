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Путин отметил вклад частных охранных компаний в борьбе с терроризмом в Сирии

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Путин заявил, что присутствующие в Сирии охранные компании не участвуют в боевых действиях

Москва, 20 июня. Присутствующие в Сирии частные охранные компании не имеют отношения к государству или армии РФ, однако вносят свой вклад в борьбу с терроризмом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам прямой линии.

«Там решаются вопросы экономического характера, связанные с экономической деятельностью: с добычей нефти, освоением месторождений и так далее. Вот о чем там речь. Конечно, мы признаем, что, даже решая эти — народно-хозяйственные, как раньше говорили, задачи и проблемы — люди рискуют жизнью. Это тоже вклад в борьбу с терроризмом. Это тоже вклад, потому что отбивают эти месторождения у кого? У ИГИЛ1-овцев (организация запрещена в РФ. — Прим. ред.) . Но это не российское государство и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что террористы запрещенной в РФ организации ИГИЛ до военного поражения в Сирии получали денежные средства от продажи контрабандной нефти. После потери большей части месторождений в результате действий ВКС России, САА и частных охранных компаний террористы потеряли источник дохода, что, в конечном итоге, сыграло роль в поражении ИГ1 как квазигосударства на территории Сирии и Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Регина Пак
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