Политолог объяснил слова Путина о Зеленском

Президент России Владимир Путин назвал главу Украины Владимира Зеленского талантливым человеком, но с сожалением констатировал, что Зеленский проводит недальновидную государственную политику.

«Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве, это было смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, это трагедия», — сказал российский лидер во время прямой линии.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей иронично заметил, что Зеленский на своем посту до сих пор не предпринял никаких конкретных действий.

«А были какие-то шаги? Заявления и шаги — это разные вещи», — говорит аналитик.

Политолог напомнил, что Зеленский активно делал кадровые перестановки и позволял себе громкие, достаточно спорные высказывания.

«Назначать людей — это его обязанность. Что касается непосредственно заявлений, то звучат они самые противоречивые. А дел я пока не видел», — продолжает эксперт.

В заключение политолог отметил, что Москве и Киеву в ближайшее время вряд ли удастся нормализовать отношения, поскольку украинские элиты в этом не заинтересованы. По его мнению, Зеленский лишь играет роль президента.

«А страной управляют совершенно другие люди, они ничего не собирались менять. И об этом говорилось еще в ходе избирательной кампании. То, что куча наивных людей голосовала за Зеленского как за альтернативу и говорила: хорошо, что [экс-президента Украины Петра] Порошенко прогнали, так те же самые люди пять лет назад говорили о том, что хорошо, что избрали Порошенко и прогнали [врио президента в 2014 году Александра] Турчинова. Они же будут говорить: как хорошо, что прогнали Зеленского», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Напомним, Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, набрав более 70% голосов. Будучи кандидатом на пост главы государства, Зеленский неоднократно заявлял о необходимости прекращения гражданской войны на Украине.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как его жители выступили против антиконституционного государственного переворота и на референдумах поддержали создание Донецкой и Луганской народных республик.