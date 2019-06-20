Лавров заявил, что товарооборот между РФ и странами Африки превысил $20 млрд

Москва, 20 июня. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на экономической конференции «Россия – Африка», говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Высокопоставленный дипломат отметил, что между Россией и государствами Африки строятся доверительные отношения.

«Наша страна никогда не участвовала в колониальных захватах в регионе, не занималась варварским разграблением его природных ресурсов», — сказал Лавров.

Африканские страны являются важными партнерами России в отстаивании справедливости и международного права. Они выступают против односторонних санкций и торговых войн, отметил министр.

Лавров заявил об активном политическом диалоге на высшем уровне, укреплении парламентских связей. На уровне МИД продвигаются контакты с министерствами стран Африки.

Россия поддерживает Африку в борьбе против терроризма и преступности. Москва стремится оказывать гуманитарное содействие — помогает в урегулировании военных конфликтов, поддерживает при природных катаклизмах, пандемических заболеваниях.

По словам Лаврова, укрепляется экономическое сотрудничество. Товарооборот по итогам 2018 года составил 20 млрд долларов США. Россия помогает реализовывать крупные инфраструктурные проекты, в частности, строительство АЭС в Египте, создание Российской промышленной зоны.