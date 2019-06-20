Путин заявил, что обвиняющие Россию в крушении МН17 стороны не предъявили доказательств

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не пыталась избежать ответственности, но обвиняющие Москву в крушении самолета MH17 не предъявили никаких доказательств.

«Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве «доказательств» вины России, нас абсолютно не устраивает, мы считаем, что там нет никаких доказательств», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов по итогам прямой линии.

Накануне следственная группа, занимающаяся расследованием дела о крушении самолета в Донбассе, заявила, что располагает данными о причастности нескольких граждан России и гражданина Украины к этой трагедии. «Доказательствами» оказались новостные сводки и фотографии, гулявшие по соцсетям в 2014 году.

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, эти «улики» ничего не доказывают и ничтожны с юридической точки зрения. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предрек расследованию крушения MH17 судьбу доклада бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Данный документ констатировал отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией, знаменуя полный провал двухгодичного расследования о «вмешательстве РФ» в американские выборы.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.