Путин рассказал, что пытается уделить внимание всем поступающим к нему обращениям

Москва, 20 июня. Владимир Путин рассказал, что всем поступающим к нему обращениям он обязательно старается уделить внимание. Во время прямой линии глава государства рассказал об одной из своих поездок в начале нулевых годов.

Он рассказал, что к нему подошла женщина и упала на колени. Она передала ему записку с просьбой. Путин пообещал, что ознакомится с ее обращением. Записку передали помощникам, но они случайно ее потеряли.