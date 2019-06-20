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Путин рассказал, что пытается уделить внимание всем поступающим к нему обращениям

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Путин рассказал, что пытается уделить внимание всем поступающим к нему обращениям

Москва, 20 июня. Владимир Путин рассказал, что всем поступающим к нему обращениям он обязательно старается уделить внимание. Во время прямой линии глава государства рассказал об одной из своих поездок в начале нулевых годов.

Он рассказал, что к нему подошла женщина и упала на колени. Она передала ему записку с просьбой. Путин пообещал, что ознакомится с ее обращением. Записку передали помощникам, но они случайно ее потеряли.

«Мне и сейчас [за это] стыдно», — сказал Владимир Путин.

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Автор: Сергей Петров
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